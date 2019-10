/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le samedi 19 octobre 2019 12:37 Affichages : 42

Les deux chambres du Parlement ont procédé le 14 octobre 2019 à l’ouverture de leurs sessions ordinaires dites budgétaires. Les cérémonies qui se sont déroulées au Palais des congrès, ont été présidées par Isidore Mvouba, président de l’Assemblée nationale, et Pierre Ngolo, président du Sénat. Les affaires inscrites à l’ordre du jour de ces deux sessions portent sur l’économie et les finances, l’éducation, l’entreprenariat, la culture et la technologie. Tant de sujets qui demandent, selon Isidore Mvouba, «pertinence et savoir-faire».

La principale affaire est le budget de l’Etat exercice 2020 qui doit être en cohérence avec le Plan national de développement (PND) et le programme triennal de Facilité élargie de crédit (FEC) conclu avec le FMI. «La délégation du Fonds monétaire international, qui a séjourné au Congo le 10 septembre dernier, a pris le soin de souligner la nécessité de veiller à l’exécution rigoureuse du budget de l’Etat, renforcer au mieux le système de recouvrement des recettes hors-pétrole afin de générer les ressources budgétaires additionnelles pour soutenir les dépenses prioritaires de l’Etat», a-t-il rappelé.

Isidore Mvouba est revenu sur la chute drastique du prix du baril de pétrole en 2014. Pour lui, les effets pervers de cette chute ont été comme une exhortation à la responsabilité collective, pour le rétablissement des équilibres financiers et budgétaires. «Il y a des batailles qu’on ne peut livrer qu’ensemble. Et se battre pour sortir du mal-développement est bien de celles-là. Rétablir la viabilité de la dette, améliorer la gouvernance, combattre la corruption, protéger les groupes vulnérables et accroître la transparence et l’efficacité dans la gestion des ressources publiques sont autant de défis que nous avons à relever», a-t-il déclaré.

A chaque fois, selon lui, que les «sirènes du pessimisme se mettront à chanter en peignant de façon chaotique l’image du pays, il y aura toujours l’objectivité des faits pour les contredire», a affirmé le président de l’Assemblée nationale qui pense qu’il est temps de sortir des sentiers battus du prêchi prêcha et s’attacher à la résolution des problèmes qui accablent le peuple.

Dans ce cadre, «il serait heureux de réaliser la mise en œuvre progressive des hôpitaux généraux dont les travaux sont arrêtés sur toute l’étendue du territoire national. Si diversifier signifie élargir notre parc d’usines, il est de bon aloi de créer les conditions d’achèvement de la construction de la Congolaise des panneaux solaires et de la Fonderie du Congo»), a indiqué Isidore Mvouba qui a insisté sur l’amélioration du climat des affaires quand on sait que le Congo tarde à sortir des bas-fonds du classement Doing business.

En décembre prochain, aura lieu la première revue périodique du FMI, dans le cadre de l’accord de facilité élargie de crédit, signé le 11 juillet 2019. Le président de la chambre basse du Parlement a marqué une inquiétude: «Où en sommes-nous dans notre négociation avec les traders?».

Isidore Mvouba pense qu’il faut agir. «Agissons encore et agissons toujours. Inspirons-nous des expériences de ces nations qui ont réussi le pari du développement. Emparons-nous des secrets de la fourmilière».

Il a apprécié l’ambiance bon enfant qui règne à l’Assemblée nationale. «S’il m’est arrivé dans la conduite de l’ouvrage d’avoir frustré certains d’entre vous, qu’ils trouvent ici l’assurance de ma profonde sympathie. Nos divergences politiques ou idéologiques ne sont pas des motifs de discorde, mais sont plutôt une richesse à partager, en faisant de sorte que ce qui nous rassemble l’emporte sur ce qui nous divise», a indiqué le président de l’Assemblée nationale qui a invité les députés à travailler d’arrache-pied, pour emprunter le chemin du développement économique. «En veillant à la transparence dans la gestion des finances publiques, en luttant tant bien que mal, avec les moyens qui sont les nôtres, contre la corruption, en encourageant la politique gouvernementale d’élargissement de notre assiette fiscale et en œuvrant pour la réduction de notre déficit budgétaire».

Au Sénat, Pierre Ngolo a appelé les sénateurs au renforcement du travail pour s’assurer de la bonne exécution des lois votées et de contribuer à la promotion de la bonne gouvernance et au raffermissement de la lutte contre les antivaleurs.

Parmi les mesures prises pour contrôler l’action du Gouvernement, il y a le déploiement des rapporteurs spéciaux et l’activation des différents moyens de contrôle pour se «convaincre de ce que le suivi des politiques publiques est un élément essentiel de la noblesse à redonner à notre institution», a-t-il dit.

Pierre Ngolo a reconnu que le pays vit des moments difficiles. «Les Congolais attendent des gestionnaires que nous sommes, les solutions, les voies sûres de sortie de crise. Redonner l’espoir aux citoyens, consolider la démocratie, c’est le pari qu’il incombe aux institutions de la République de relever. Voilà pourquoi, nous devons, vénérables sénateurs, au-delà de nos clivages partisans, avoir pour seul souci, l’intérêt supérieur de notre pays», a-t-il conclu.

Cyr Armel

YABBAT-NGO