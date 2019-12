/ 0 Note utilisateur:/ 0

Détails Publié le mercredi 4 décembre 2019 09:18 Affichages : 58

Le monde de la presse est en deuil. Il pleure Borgia Miguel Samba Bouesso, directeur de l’information à Télé-Congo, décédé le 28 novembre 2019 au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU), des suites d’un accident vasculaire cérébral aigu. Il y avait été admis dans la nuit du 25 novembre. Fils d’un enseignant, Borgia Miguel Samba Bouesso est né en 1976 à Brazzaville. Il était titulaire d’un baccalauréat série A4, obtenu en 1995 au lycée Thomas –Sankara.



Formé à l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville en qualité de journaliste, il intègre la rédaction de Radio liberté, peu avant l’obtention de sa licence en journalisme, en 1998.Il est recruté à la Fonction publique en 2003.

Envoyé à Télé-Congo, il devient l’un des grands présentateurs de journaux et animateurs des tribunes.

Distingué par son intelligence, entre 2009 et 2012, il est nommé directeur de l’information à Télé-Congo, en même temps que collaborateur du ministre Charles Zacharie Bowao à la Coopération, puis à la Défense nationale.

Animé par le goût du travail, quand il quitte la direction de l’information, il est sur le terrain où il réalise de grands reportages avec abnégation.

Entre 2013 et 2014, il bénéficie d’une formation aux Etats-Unis.

Comme une étoile qui brille, en 2017, il est renommé directeur de l’information à la télévision nationale congolaise, poste qu il a occupé jusqu’ à sa mort.

Outre ses fonctions de directeur de l’information, ce talentueux journaliste, humble, et doté d’un esprit caustique, était attaché de presse au Commandement de la gendarmerie.

La Semaine Africaine salue la mémoire d’un confrère apprécié de tous, grand ʽʽanimateur’’ des rencontres entre confrères.

Que le ciel t’accueille à la dimension de ta personnalité, ton humanisme, ton intégrité, ta loyauté et surtout ton sens du devoir!



Affé MASS (Stagiaire)