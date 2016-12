/ 0 Note utilisateur:/ 0

Après deux mois de travaux, l’Agence B de LCB Bank, située dans le bâtiment annexe du siège social de cette banque sur l’Avenue Amilcar Cabral au centre-ville de Brazzaville, a fait peau neuve et a ouvert de nouveau ses portes au public, depuis le 21 décembre 2016. Dans le cadre de son plan stratégique 2016, la Direction générale de LCB Bank a mis en place un plan de rénovation de l’ensemble des agences de son réseau bancaire, afin d’améliorer les conditions d’accueil de la clientèle et de travail de ses collaborateurs, dans un souci constant de renforcement de la sécurité des installations, des personnes et des biens.



Les travaux réalisés ont consisté à mettre aux normes les installations techniques, à rénover les bâtiments et à rafraichir la peinture. Le personnel a été doté de mobilier et d’équipements informatiques flambants neufs. L’Agence B, qui assure la gestion des fonctionnaires clients de cet établissement bancaire reçoit, désormais, sa clientèle dans un cadre moderne, sécurisé et confortable.

Malgré un contexte national marqué par la crise économique, LCB Bank s’efforce de tenir ses engagements d’investissements, pour maintenir un niveau élevé de confort et de qualité de ses services, à la grande satisfaction de sa clientèle. C’est aussi une façon, pour LCB Bank, de maintenir la confiance de sa clientèle.

Voulue sobre, la cérémonie d’inauguration de l’Agence B, le mercredi 21 décembre 2016, s’est déroulée sous le patronage de M. Mohamed Tahri, Directeur général de LCB Bank, assisté de son Directeur général adjoint, M. Rachid Raissi, du Secrétaire général, M. Christel Diatha, ainsi que de tout le staff de la direction de LCB Bank, et du personnel.

A l’orée de la fin d’année 2016 et du nouvel an 2017, la Direction générale de LCB Bank vient d’offrir un cadeau à la fois à ses travailleurs et à ses clients de l’Agence B. A l’heure du crédit «Bonana» mis sur le marché par LCB Bank, depuis plusieurs années et servi toujours à cette période de l’année, pour le financement des fêtes de fin d’année, on peut imaginer le bonheur des familles congolaises. «Il n’y a pas de cadeau plus important à offrir à son client en pareille occasion, qu’une agence bancaire aux normes, prête à prendre en charge sa clientèle dans les meilleures conditions de confort et de sécurité», a confié un client abordé pour la circonstance.

A LCB Bank, la famille est une valeur capitale dont on prend soin. Le Directeur général de LCB Bank a souligné l’importance des travaux réalisés et en cours de réalisation, en ces termes: «Ce qui nous différencie des autres, ce n’est pas le package, le crédit, le dépôt… Tout le monde sait le faire. Ce qui va nous différencier des autres, au-delà d’un précieux cadre de travail, c’est nous: comment je parle avec le client, comment je lui sers la main, comment je lui transmets l’empathie… Le client retrouve le respect», a-t-il conclu.

Rappelons que c’est à partir de 2014 que La Congolaise de Banque est devenue LCB Bank, après une décennie d’embellie caractérisée par des performances commerciales remarquables et la réalisation de plusieurs chantiers, sur la base du plan de rénovation de son réseau d’agences.



LCB Bank, votre partenaire pour la réalisation de vos projets en 2017.