Vice-Premier ministre, chargé de la Fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale, Firmin Ayessa a patronné vendredi 19 juillet 2019, à Makoua, dans le département de la Cuvette, la cérémonie d’inauguration du nouvel immeuble abritant la Direction départementale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de la Cuvette et de la Cuvette-Ouest.

C’était en présence du ministre d’Etat, ministre de l’Economie, de l’industrie et du portefeuille public, Gilbert Ondongo; du ministre délégué, chargé de la décentralisation, Charles Nganfouomo; du ministre du Travail, de l’emploi, de la protection sociale et de la formation professionnelle de la République Centrafricaine, Hugues Tchemeuni; du secrétaire exécutive de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES), Innocent Mackoumbou; des parlementaires, des préfets de la Cuvette, Christophe Tchicaya, et de la Cuvette-Ouest, Edouard Denis Okouya; du Directeur général de la CNSS, Evariste Ondongo; et des responsables des associations des retraités de la CNSS.

Le splendide ouvrage qui, désormais, illuminera de sa beauté la ville de Makoua est érigé sur un terrain d’une superficie de 4 743m², titre foncier n°33 758.

La superficie totale bâtie est de 1 638 m², tous niveaux compris.

Il comprend:

-un bâtiment principal de type R+1 de 36,80m de longueur et de 22,89m de largeur;

-un local pour groupe électrogène;

-un parking aménagé pour le personnel et les visiteurs;

-une guérite;

Le bâtiment principal comprend:

-un hall d’accueil;

-un bureau du directeur départemental;

-trente-deux bureaux pour les chefs de service, chefs de section et le reste du personnel;

-une salle de réunion et une salle de formation;

-un réseau téléphonique interne;

-une vidéo surveillance intérieure et extérieure;

Le coût global des travaux exécutés par la société Elonda Baré, suivant marché n°0002/2017/MFBPP/DGCMP du 23 juin 2017, y compris l’ensemble des équipements, s’élève à 1 592 303 438 F. CFA, préfinancés à hauteur de 55% par le maître-d’œuvre et 45% sur fonds propres.

Le bureau de contrôle MC TEC a assuré le contrôle technique de cet ouvrage.

«Ce bel édifice, la ville de Makoua où se sont accomplis tant de faits historiques et qui a donné de nombreux cadres à notre nation, le mérite bien», a affirmé, en substance, Evariste Ondongo. Il a aussi salué l’ensemble de la population de Makoua et reconnu l’implication personnelle du Vice-Premier Ministre Firmin Ayessa, «lui-même fils de Makoua, dans la réalisation de cet ouvrage».

L’inauguration de l’immeuble abritant la Direction départementale de la CNSS de la Cuvette et de la Cuvette-Ouest intervient après celle de la Direction départementale du Kouilou et de Pointe-Noire, le 21 août 2018, par le Vice-Premier ministre Firmin Ayessa. Elle s’inscrit dans la dynamique constante d’amélioration et d’innovation voulue par la CNSS et traduit bien la volonté du Gouvernement et des organes de gestion de cette entreprise de mettre en œuvre l’un des engagements chers au Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Denis Sassou-Nguesso, à savoir: la modernisation de la protection sociale.

Dans la mise en œuvre de cet engagement du Président de la République, la CNSS a, en effet, inscrit son action à travers certains axes dont l’exécution d’une politique vigoureuse de proximité qui s’est traduite ces dernières années, par la construction sur toute l’étendue du territoire national, de nombreux édifices notamment:

-les deux immeubles R+2 chacun, des directions départementales du Pool à Kinkala et des Plateaux à Djambala ;

-l’ouverture officielle, à Brazzaville, des immeubles R+2 et R+1 abritant respectivement le centre informatique et l’agence de Talangai ;

-l’ouverture officielle de l’agence de Bacongo, à Brazzaville.

Dans le cadre de la poursuite de cette politique de proximité, la direction générale de la CNSS envisage de procéder, dans les tout prochains mois:

- à l’installation de la direction départementale de la CNSS de Brazzaville et du centre d’archivage moderne dans un nouvel immeuble R+2 acquis sur fonds propres, au centre-ville de Brazzaville;

- l’ouverture des agences de Moungali à Brazzaville, de Lumumba et de Tié-tié à Pointe-Noire ;

-au démarrage des travaux de l’immeuble R+1 devant abriter l’agence de la CNSS d’Oyo.

Bien que l’économie nationale soit aujourd’hui en proie à d’énormes difficultés, la direction générale de la CNSS ne cesse d’engager des actions fortes grâce auxquelles le régime qu’elle gère doit sa survie, entre autres:

-les fermetures et les gels des avoirs des entreprises et établissements des employeurs récalcitrants ;

-l’application des intérêts moratoires lors de la conclusion des plans d’apurement avec les employeurs débiteurs;

-l’application des dispositions de l’article 171 du code de sécurité sociale obligeant tout employeur, désireux de quitter le territoire national, à présenter le certificat de non-redevance des cotisations sociales à la frontière ;

-les campagnes de lutte contre le travail dissimulé ;

-l’extension de la couverture sociale aux populations actives non encore couvertes, afin de leur permettre de bénéficier comme tous les autres salariés de la couverture sociale.

Pour la petite histoire, la CNSS a vu le jour en 1956 et deux ans à peine, en 1958, l’agence de Makoua a été ouverte au public.