Trois présumés trafiquants d’ivoire ont été arrêtés à Ouesso, dans le département de la Sangha, lundi 16 janvier 2017, par les agents de la Direction départementale de l’économie forestière du développement durable et de l’environnement, secondés par des gendarmes, avec le soutien du Projet d’appui à l’application de la loi sur la faune sauvage, en sigle P.a.l.f. Ces trafiquants ont été arrêtés pour détention, transit et commercialisation de deux pointes d’ivoire, soit 12 Kg, trophées de l’une des espèces animales intégralement protégées en République du Congo.

De nationalité congolaise, ces personnes seraient à la tête d’une équipe de braconniers sévissant dans les forêts du département de la Sangha. Ils fourniraient des armes et munitions aux hommes se trouvant en forêt, pour abattre les éléphants, puis s’organiseraient, pour faire remonter les ivoires en ville. D’ailleurs, la perquisition de leur local a permis de retrouver une arme de guerre de marque Kalachnikov et des munitions qu’ils utilisent pour l’abattage des éléphants, lesquels sont intégralement protégées en République du Congo, selon l’article 27 de la loi Congolaise portant protection des espèces fauniques. «L’importation, l’exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées, ainsi que de leur trophées sont strictement interdits; sauf dérogation spéciales de l’administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique», stipule cet article.

Les trois présumés trafiquants arrêtés risquent des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ferme. Leur arrestation traduit, une fois de plus, la volonté du Congo engagé à protéger ses ressources naturelles, conformément aux textes réglementant ce secteur.

Rappelons que la Sangha est parmi les départements du Congo les plus touchés par le phénomène de la criminalité faunique, à cause des ivoires des éléphants. Les arrestations des trafiquants des espèces animales protégées et les procès liés aux affaires de braconnage, trafic d’armes et commerce illégal sont régulièrement observés à Ouesso. Récemment deux trafiquants d’ivoire ont été condamnés, par le Tribunal de Grande Instance de cette ville, le 8 décembre dernier, à trois ans ferme de prison, assortis d’une amande d’un million de F.Cfa et de deux millions de F.Cfa des dommages et intérêts, pour chacun.



Viclaire MALONGA