Publié le samedi 24 juin 2017

La FPA (Fondation Perspectives d’Avenir), qui s’est donné comme objectif de contribuer significativement à la formation technique et professionnelle des jeunes, en vue de satisfaire les besoins du pays en cadres et ouvriers qualifiés dans certains domaines, a été récompensée par le Gouvernement de la République Populaire de Chine, pour ses actions multiformes en faveur de la jeunesse congolaise,...()

en lui octroyant un don constitué de matériel informatique (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes), d’équipements sportifs (maillots, maillots de bain, ballon de basketball, de football, de volleyball), et d’équipement utilitaires (moustiquaires imprégnées, lampes torches solaires, etc.

Présidée par M. Xia Huang, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Populaire de Chine en République du Congo, la cérémonie de remise du don à la FPA a eu lieu lundi 19 juin 2017, dans l’enceinte de l’Ambassade de Chine, à Brazzaville, en présence de Mme Yvonne Adélaïde Mougany, ministre des petites, moyennes entreprises, de l’artisanat et du secteur informel et d’une forte délégation des diplomates en poste au Congo. La Fondation Perspectives d’Avenir y était représentée par son président, M. Denis Christel Sassou-Nguesso, qui est aussi député élu à Oyo (Département de la Cuvette), accompagné de nombreux cadres de sa Fondation.

Le diplomate chinois a justifié le geste de son pays à l’endroit de la FPA, par sa volonté d’encourager le travail des organisations de la société civile dans le domaine du développement humain. Au-delà de la coopération avec les Etats et, dans le cas d’espèce, avec le Congo, en ce qui concerne la construction des infrastructures de base (routes, hôpitaux, édifices institutionnels), la Chine s’emploie aussi à soutenir les initiatives de la société civile.

Dans son mot de circonstance, M. Xia Huang a justifié le choix de la FPA par le Gouvernement de son pays en ces termes: «Nous avons décidé de mettre à la disposition de votre Fondation, un lot de matériel… Car je sais que vous travaillez directement avec les jeunes, avec les groupes vulnérables et, surtout, dans l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. Et ce que nous vous donnons, aujourd’hui, c’est dans l’objectif de vous donner un peu plus de moyens, pour rendre plus efficace votre travail». Puis, il a procédé au geste symbolique de remise du don, réceptionné par M. Denis Christel Sassou-Nguesso.

Réagissant à ce geste, le président de la Fondation Perspectives d’Avenir a mis en exergue l’importance de ce don, dans le contexte du travail que réalise sa Fondation. «C’est pour moi un réel plaisir de réceptionner ce lot de matériel que l’Ambassade de la République Populaire de Chine offre à la Fondation Perspectives d’Avenir, pour lui permettre de renforcer ses capacités aussi bien administratives qu’opérationnelles. Permettez-moi de souligner que ce don de matériel, don que la République Populaire de Chine met à la disposition de notre Fondation, arrive à point nommé. Nous le recevons, en effet, au moment où ne cesse de s’étendre la couverture géographique de nos projets. Ce don de matériel arrive promptement au moment où la Fondation a besoin de mieux équiper son matériel de terrain et d’augmenter ses moyens d’assistance aux populations les plus vulnérables», a-t-il déclaré.

En signe de remerciement et de reconnaissance, le Président de la Fondation Perspectives d’Avenir a offert un objet d’art (une coupe en verre), à son interlocuteur. Il a suggéré à d’autres institutions d’emboiter le pas à la Chine, pour soutenir la FPA dans ses actions salutaires envers ceux qui se débattent pour se former et intégrer le monde du travail.



Il convient de rappeler que la FPA œuvre, entre autres, dans le renforcement qualitative et quantitative de la formation professionnelle et de l’éducation; l’intégration des T.i.c (Technologies de l’information et de la communication) dans le système éducatif et la formation au Congo; la promotion de la performance, de l’excellence et de l’innovation dans les structures d’éducation et de formation; la promotion des études et des filières techniques, etc.



Marcellin MOUZITA

MOUKOUAMOU