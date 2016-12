/ 0 Note utilisateur:/ 0

La section football du Patronage Sainte-Anne a tenu, mardi 27 décembre 2016, son assemblée générale. Le principal changement intervenu à l’issue de ladite assemblée est la désignation de l’ancien ministre Pierre Michel Nguimbi, actuellement ambassadeur au Sénégal, à la présidence du bureau exécutif. Qui est complété par des membres qui aideront le nouveau président dans sa mission de redonner le sourire aux ‘’Bleu et blanc’’.

Il s’agit, entre autres, de: Jean Pierre Ngoma, premier vice-président; Rodrigue Nguesso et Feder Karim, respectivement deuxième et troisième vice-présidents. L’incontournable Maurice Loko demeure secrétaire général, avec pour adjoint Alex Ngouloubi. Jean Noël Yoka tiendra les finances de l’équipe, comme trésorier général, son adjoint étant Itoua. Benoît Nkokolo est nommé directeur technique. Par contre, le vice-amiral Jean Dominique Okemba et Antoine Ibovi sont confirmés au rang de présidents d’honneur.

La Fécofoot opte pour un entraîneur local



Les Diables-Rouges, équipe nationale de football du Congo, sont grands consommateurs d’entraîneurs. Après le départ du Français Pierre Lechantre, remercié le mois dernier pour insuffisance de résultats, une autre équipe technique a été nommée pour lui succéder. Mais, cette fois, le Congo mise sur la filière locale! La Fédération congolaise de football a annoncé par décision n°817, la nomination de Barthélémy Ngatsono comme entraîneur principal. Le technicien étrennera ses nouveaux habits, le 11 janvier 2017, lors d’un match amical face au Sénégal. Il est épaulé par Cyrille Ndonga, comme adjoint, et Gaston Tchangana, en tant que directeur technique et superviseur.