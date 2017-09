/ 0 Note utilisateur:/ 0

Le championnat national d’élite Ligue 1 du Congo saison 2016-2017 n’est plus qu’un souvenir. Débuté le 21 janvier dernier, il est entré dans l’histoire. Au terme du dernier match de la 34e journée disputé dimanche 24 septembre 2017, à Pointe-Noire. Il opposait Nico-Nicoyé et l’A.C Léopards de Dolisie. Un match, du reste, sans grand intérêt. La compétition a ainsi péniblement pris fin sur une note de lassitude et d’indifférence.



Le champion était connu depuis plusieurs semaines, à savoir AC Léopards (81 points), de même les trois autres équipes devant représenter le pays aux coupes africaines des clubs: AS Otohô (74 points), pour la Ligue des champions, CARA (69 points) et La Mancha (63 points), pour la Coupe de la Confédération. Mais, tout au long de la compétition, on ne s’est nullement bousculé devant les portails d’entrée des stades ou autour des terrains de jeu. Même en fin de saison. C’est dire l’agacement du public, alors que les fins de championnat offrent, généralement, une grande fête sportive. Pour le public, les équipes n’ont pas garanti une bonne qualité de spectacle, bien au contraire!

Cela étant, force est de constater que le champion, AC Léopards de Dolisie, a bien mérité son titre. Le classement officieux que nous publions, par ailleurs, est là pour le confirmer. C’est donc un champion incontesté et incontestable que s’est donné, pour la cinquième fois, le football congolais cette saison (Lire prochainement notre article consacré à l’hégémonie des Fauves du Niari). Un club qui réalise en même temps cette année son deuxième doublé Championnat-Coupe nationale.

Pour 306 rencontres disputées dans les différents stades retenus, 690 buts ont été inscrits. L’attaque la plus bavarde est celle du champion, qui a logé 70 fois le ballon dans les cages adverses. L’Etoile du Congo a la palme de la meilleure défense: 19 buts concédés. La défense et l’attaque les plus faibles sont celles de l’ASK: 54 buts encaissés, 22 marqués. Auteur de 16 buts, Bersyl Obassi (AS Otohô) est le meilleur canonnier de la saison 2016-2017.

Au chapitre des sanctions, les hommes en noir ont brandi 824 cartons jaunes et 15 rouges écarlates. Il faut signaler que l’équipe ayant obtenu moins de carton est celle des Jeunes Fauves (31), tandis que JSP en a récolté 61. Outre son trophée et les médailles d’or au cou de ses joueurs, l’AC Léopards touchera un chèque de 10 millions de francs CFA.

Quant à la dernière journée, elle a enregistré les résultats ci-après: ASK-Jeunes Fauves (2-2), Patronage Sainte-Anne-AS Cheminots (5-2), Inter Club-AS Otohô (0-3), FC Kondzo-SMO (1-4), Etoile du Congo-JSP (2-3), Tongo FC-Diables-Noirs (1-2), JST-CARA (0-0), La Mancha-FC Nathalys (2-2), Nico-Nicoyé-AC Léopards (0-0)

Equateur Denis NGUIMBI.

Classement officieux: AC Léopards (81 points). 2.AS Otohô (74). 3.CARA (69). 4.La Mancha (63). 5.Etoile du Congo (58). 6.JST (53). 7.Patronage Sainte-Anne (44). 8.SMO (47). 9.Tongo FC (40). 10.Diables-Noirs (39, -8). 11.AS Cheminots (39, -10). 12.Inter Club (39, -11). 13.JSP (38). 14.FC Kondzo (36). 15.Nico-Nicoyé (35). 16.Jeunes Fauves (29, -20). 17. FC Nathalys (29, -29). 18.ASK (29, -31).



Ligue des champions: AC Léopards et AS Otohô

Coupe de la Confédération: CARA et La Mancha

Barragistes: FC Kondzo et Jeunes Fauves Relégués en Ligue 2: ASK et FC Nathalys