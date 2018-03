/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le samedi 3 mars 2018 11:02 Affichages : 89

Le Stade Mangandzi ne ressemble plus qu’à une savane. L’herbe a envahi l’aire de jeu. C’est un coup dur pour la Ligue départementale de football du Niari, qui a été obligée à aller se faire voir ailleurs pour organiser le tournoi de mise en jambe précédant le lancement du championnat départemental.



Aux abords du Stade Mangandzi, on peut à peine reconnaitre la présence des moniteurs d’auto-écoles qui y viennent pour des cours pratiques de conduite. Selon nos sources, le bureau de la Ligue départementale de football du Niari aurait sollicité par voie épistolaire le concours du maire de la ville de Dolisie afin que ce dernier mette un engin de la municipalité à leur service pour déblayer ce stade. Depuis lors, affirment ces mêmes sources, aucune réaction de l’autorité. De plus en plus, les herbes gagnent en hauteur et en épaisseur dans ce stade. On éprouvera beaucoup de difficultés à suivre le ballon et les pieds des joueurs poussant le ballon. La salle couverte de tennis de table aménagée par la société forestière Asia Congo Industrie, en amont du stade abandonné, est la seule infrastructure sportive vivante sur le site. De temps en temps, les pongistes y viennent pour s’entrainer. Même si aucune compétition n’est encore programmée à ce jour.

Face au silence de l’autorité municipale, les responsables de la ligue de football du Niari ont dû faire contre mauvaise fortune bon cœur. Deux stades ont été identifiés puis retenus pour abriter le tournoi de mise en jambe, pour ce qui concerne les cadets et les seniors : ceux de l’ENI (Ecole normale d’instituteurs) et des Cheminots, en plein site de la gare ferroviaire. C’est dans le dernier stade cité que les amoureux du ballon ont assisté, le 14 février dernier, au lancement du tournoi de mise en jambe. Pour éviter de perturber la sérénité des cours à l’ENI, il y a fort à parier que le stade Cheminots soit le plus sollicité pour la suite de la compétition.



Eric MAHOUNGOU-

NZINGOU