Personne ne l’a vu venir. De retour jeudi 29 mars de France où les Diables-Rouges ont battu la Guinée-Bissau en match amical, le sélectionneur français Sébastien Migné a surpris tout le monde en annonçant qu’il résilie son contrat. Il a publié un post sur sa page Facebook intitulé: «Lettre à mes joueurs et aux supporters». «Aujourd’hui les conditions ne semblent plus réunies pour que je puisse continuer sereinement ma mission ici au Congo (…). Mon honnêteté et mon intégrité m’ont fait penser qu’il était préférable de cesser notre collaboration et c’est le cœur gros que j’ai pris la décision de partir.», explique-t-il. Des propos authentifiés à ‘‘La Semaine Africaine’’ par l’intéressé. Nous y reviendrons probablement.