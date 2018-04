/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le jeudi 5 avril 2018 08:15 Affichages : 37

Les Diables-Rouges ont ramené une médaille d’argent remportée par Cyrille Tchicaya à Bamako où ils ont participé à la troisième édition du championnat d’Afrique de scrabble francophone. C’était du 25 au 30 mars 2018. Objectif atteint par la délégation congolaise. Conduite par son vice-président, maître Michel Moungondo (ancien Diable rouge de karaté) et représentée par deux compétiteurs seulement, elle s’est montrée plus ou moins héroïque, grâce à un monstre en devenir, Cyrille Tchicaya, vice-champion d’Afrique en scrabble classique.



Malgré une préparation approximative et faute de soutien et de moyens financiers conséquents, les deux Congolais ont fait montre d’une bonne prestation dans l’ensemble. La paire Cyrille Tchicaya-Maxence Ravel Sambala a fini dans le Top dix africain. Au blitz (4 parties), Maxence Ravel Sambala a occupé la huitième place. Par contre à l’élite (5 parties), nos deux joueurs ont été distancés par des Ouest-africains en état de grâce.

La grande satisfaction est venue de Cyrille Tchicaya qui après 14 rondes à rebondissement, a fait une remontée spectaculaire au classement. Il est parti de la 32e place à la deuxième. Du coup, il s’est qualifié pour la finale du classique. Mais, le Camerounais François Balog, plus expérimenté et outillé, l’a battu. Ce dernier succède au champion sortant, Ulrich Seunang du Bénin. Par contre, Arnaud Mulonda, de la RDC a occupé le troisième rang du podium.

L’édition de Bamako a réuni 11 Fédérations africaines pour 81 joueurs venus du Cameroun, du Congo Brazzaville, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, de la RD Congo, du Sénégal, du Togo, et du Bénin.

En marge de la compétition, il y a eu samedi 31 mars 2018, l’assemblée générale constitutive de la Fédération africaine francophone de scrabble. Un bureau de sept membres pour un mandat de quatre ans a été élu.

A noter que le Congo figure parmi les pays membres fondateurs de cette fédération.



Equateur Denis NGUIMBI