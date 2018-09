/ 0 Note utilisateur:/ 0

Les dieux du football congolais sont avec le CARA, car finalement leur aventure africaine continue. Ils ont maintenant les pieds en quarts de finale en dépit de leur défaite, mercredi 29 août à Aba, face au FC Enyimba du Nigeria (0-1).



C’est une qualification inespérée, car le résultat d’Aba aurait pu éliminer le CARA. Dieu merci, il profite du match nul et vierge entre Williamsville d’Abidjan et Djoliba (0-0) de Bamako, dans l’autre rencontre de la poule, pour se qualifier. Les Aiglons de Brazzaville occupent au finish la deuxième place, avec un point d’avance sur le WAC, suffisant pour tenir le ticket des quarts de finale. De son côté, Enyimba finit en tête du groupe C.

Les férus congolais de football ont laissé libre cours à leur joie. Pourvu qu’elle perdure. Dans la mesure où la désillusion du WAC d’Abidjan catapultera les Aiglons probablement sur une cime parsemée d’épine à l’étape des quarts de finale dont le tirage au sort sera effectué lundi 3 septembre, au Caire (Egypte). Les matchs auront lieu les 14 (aller) et 21 septembre (retour).

Les grandes manœuvres sont proches pour le CARA. Il faut y mettre le prix. Sans inviter expressément à tout bousculer, une nouvelle touche sur leur préparation s’avère nécessaire.



Jean ZENGABIO