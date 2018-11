/ 0 Note utilisateur:/ 0

Publié le samedi 10 novembre 2018

Les oppositions des préliminaires des Coupes africaines des clubs 2019 se font toujours attendre, alors que le tirage au sort était censé être fait samedi 3 novembre 2018 à Rabat, au Maroc. D’aucuns affirment que les résultats sont placés sous embargo, d’autres indiquent clairement que le tirage au sort fut avorté. La confusion est totale. Les représentants du football congolais, AS Otohô en Ligue des champions, et Diables-Noirs en Coupe de la Confédération, semblaient connaître leurs premiers adversaires. Pour l’instant, rien.

Pourtant, certaines plateformes avaient annoncé la confrontation SC Gagnoa (Côte d’Ivoire)-AS Otohô (Congo), parmi les 25 oppositions des préliminaires de la Ligue des champions. Malheureusement, point de communication officielle de la Confédération africaine de football (CAF) jusqu’au moment où notre journal était sous presse.

L’explication de cet atermoiement a été fournie l’après-midi du dimanche 4 novembre. «Suite à la réunion du Comité d’organisation des Interclubs à Rabat le samedi 3 novembre 2018, et en raison de la spécificité de cette saison transitoire dû aux changements de dates des Interclubs de la Confédération africaine de football, une décision sera prise par le Comité d’Urgence de la CAF dans un délai court», a-t-on rassuré dans le communiqué publié sur le site officiel de la CAF.

Il semble que c’est précisément la Coupe de la Confédération qui embarrasse l’instance dirigeante du football africain, puisqu’elle a tenu à faire une précision concernant sa deuxième compétition interclubs. Dans un communiqué officiel, elle a annoncé que le règlement de la Coupe de la Confédération (ou Coupe de la CAF) «ne permettant à aucune association d’engager plus de deux équipes dans la compétition, et la date de la finale de cette épreuve (après le tour préliminaire) conduisait à repousser la décision quant au tirage au sort.»

Pour cette année 2018/2019 transitoire, la finale de la Coupe de la Confédération 2018 sera jouée le 30 Novembre, 1er ou 2 Décembre 2018, soit après le début des préliminaires 2018/2019. Le vainqueur de la Coupe de la Confédération 2018, AS Vita Club (RD Congo) ou Raja Club Athletic (Maroc), ne sera pas connu durant la période des engagements des équipes.

Cette situation spéciale due au décalage de dates sera portée au Comité d’urgence du Comité Exécutif de la CAF pour décision. On attend.



G.-S.M