/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le vendredi 15 février 2019 20:21 Affichages : 403

Jadon Sancho, Luka Jovic Phil Foden, Vincius Junior… Voilà les quatre noms qui devraient régner ces futures années sur le football mondial, en plus d’un certain Kylian Mbappé, qui a déjà éclos au très haut niveau. Ces quatre pépites, qui font partie des jeunes talents les plus en vues d’Europe, risquent de devenir des grands cracks.

Tout comme la Ligue 1, la Bundesliga regorge de jeunes talents prêts à éclore et briller sur la scène européenne. Dans un championnat qui prône le jeu offensif et le spectacle, certaines pépites se mettent déjà en évidence du haut de leur vingtaine d’année, à l’image de Jadon Sancho et Luka Jovic. Le premier, qui évolue à Dortmund est étincelant du haut de ses 18 ans. Surprenant, déroutant, séduisant, il martyrise les défenses allemandes grâce à sa vivacité et sa conduite de balle particulière. L’Anglais, qui appartenait un temps à Manchester City, s’est rapidement inscrit dans le Xi de départ de Lucien Favre au Borussia Dortmund, leader du championnat devant le Bayern. Déjà évalué à 70 millions par les sites spécialisés comme Transfermarkt, le Britannique est dans tous les bons coups de l’autre côté du Rhin puisqu’il est déjà à 7 buts et 11 passes décisives en 21 matchs de Bundesliga. De quoi le rendre décisif toutes les 193 minutes. En course pour le titre de meilleur espoir du championnat, il va devoir se confronter à la pépite serbe Luka Jovic, qui évolue à Francfort.

Prêté par Benfica, l’attaquant de 21 ans, qui mesure 1m81, est parti sur orbite au début de saison en inscrivant un quintuplé face à Dusseldorf au mois d’octobre. Il compte déjà 14 buts en championnat et 4 passes décisives, en 19 matchs de championnat. En Coupe d’Europe aussi, le natif de Bijeljina (Bosnie) brille également puisqu’il a fait trembler les filets à 5 reprises en 6 apparitions. Dans une équipe séduisante, le joueur de Francfort s’éclate et devrait bien atteindre la barre des 20 buts à l’issue de la saison. Ses performances ne sont pas passées inaperçues puisqu’il est notamment dans les petits papiers du FC Barcelone, rien que ça.

En Espagne d’ailleurs, un jeune joueur agite la presse hispanique à chacune de ses apparitions : Vinicius Junior. Le brésilien, annoncé comme le futur Neymar au pays, est arrivé à 18 ans dans la capitale, lui qui a été recruté dès ses 16 ans. Promis à l’équipe réserve pour cette saison, il a rapidement gagné sa place dans le groupe professionnel merengue et se présente aujourd’hui comme un titulaire en puissance. L’Auriverde, qui a encore pas mal de défauts à gommer, est toutefois très impressionnant dans sa prise de risque avec les dribbles et ses tentatives de passes (parfois compliquée) mais intéressante. Depuis le début de saison, il compte 21 apparitions pour 3 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues.

Enfin du côté de l’Angleterre, un jeune talent est annoncé par de nombreux observateurs comme un futur grand : Phil Foden. Retenu par Manchester City et surtout Pep Guardiola pour la saison, le milieu offensif anglais de poche pourrait bien s’intégrer rapidement à la rotation mancunienne. A terme, une place chez les Three Lions lui est d’ailleurs promise…