/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le samedi 16 novembre 2019 17:10 Affichages : 11

Les deux enceintes sportives ne vivent plus au rythme des cris des supporters; les herbes sauvages y poussent. Et pour cause: les gestionnaires de ces patrimoines sportifs sont confrontés à de sérieuses difficultés, notamment financières, pour l’entretien de ces lieux chargés d’histoire ! Classé équipement sportif de rang B, le stade Marchand par exemple, est aujourd’hui gérant de sa propre destinée.

Le terrain a vu ses dimensions se raccourcir à cause de la construction d’un mur d’enceinte par la société chinoise chargée des travaux des nouveaux locaux du Parlement. Elle y a carrément installé une base vie. Des vanniers aussi occupent un coin de stade pour la fabrication de leurs œuvres . On y trouve même un restaurant tenu par un membre du secrétariat des Diables noirs. Cette équipe habituée des lieux, notamment les séniors et le U20, s’y entraine malgré l’état du terrain.

Selon un des responsables qui a requis l’anonymat, ceux qui occupent ces lieux font office de gardiens pour sécuriser les installations.

Concernant les Chinois, c’est le fruit d’un accord entre le ministère des Grands travaux et celui des Sports. Ce stade, une fois réhabilité, pourrait être remis à la fédération congolaise de rugby, a t-il confié. Et les bâtiments de la base vie des Chinois pourraient abriter un centre de formation des jeunes enfants au football. «Le stade Marchand est grand, on peut y créer d’autres espaces pour le basket Ball et le volley Ball.Ce sont des propositions que nous faisons qui ne sont pas encore examinées et acceptées», ajoute t-il.

Pour sa part, le stade Félix Eboué appartient à l’archidiocèse de Brazzaville, mais il montre aussi un visage désolant. Etablissement privé d’intérêt général à caractère sportif, social et culturel, ce lieu qui a abrité des éditions du Festival panafricain de musique (FESPAM), accueille aujourd’hui les chrétiens de Brazzaville pour les grandes messes. Il sert d’espace d’entraînement au club de football Patronage Sainte- Anne. Il demande à être réhabilité pour retrouver sa vocation de haut-lieu de rencontre.

Pour ce faire, un comité de gestion chargé d’organiser et de gérer son fonctionnement et son exploitation a été mis en place. C’est une décision conjointe prise par l’Eglise catholique, la mairie de Poto-Poto, le ministère de la Culture et le ministère des Sports en 2011. Des travaux de réhabilitation y avaient démarré entre 2006 et 2007; ils ne sont pas arrivés a leur terme. Résultat: le stade est dans un état de dégradation avancée.

Pendant la saison des pluies, il ne peut abriter les rencontres sportives de deuxième division, parce que le terrain est souvent inondé. A cette difficulté s’ajoute le problème financier. Il a contraint le comité de gestion à rechercher des fonds, notamment dans la tenue des kermesses pendant la période des fêtes et des vacances ,mais cela ne suffit toujours pas .

Un revers de cette situation force le comité à envisager de mettre fin à l’organisation des foires qui deviennent des lieux de vente de boissons alcoolisées non conformes à l’éthique catholique basé sur la conscientisation de la jeunesse. Le comité envisage ainsi de renouer avec l’organisation des compétitions sportives pendant la saison sèche.

Le stade Félix Eboué est lui aussi confronté au problème d’occupation anarchique de son espace. A cet effet, le comité a pris de l’avance avec un partenaire en construisant des boutiques du côté de l’avenue de la Paix. Elles seront mises en location et les fonds collectés serviront àl’entretien.

Ulrich Billor Lekaka, président du comité de gestion du stade Félix Eboué rappelle: ‘’L’église, en construisant ce stade, avait pour but de toucher les jeunes par des activités sportives et culturelles’’. Mais l’objectif n’a pas toujours été atteint. D’autant que le manque d’électricité en fait une zone de danger pour les riverains. ‘’Nous attendons la fin des travaux des boutiques pour mettre des projecteurs, pour palierle problème d’insécurité autour du stade’’, a t-il fait savoir.

Une fois entretenus, ces deux stades, par ailleurs joyaux historiques et architecturaux, pourraient représenter des atouts dans le développement touristique que le Gouvernement a l’ambition de lancer.



Jeannette Laure MAVOUNGOU

(Stagiaire)