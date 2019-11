/ 0 Note utilisateur:/ 0

Michel Ngombo ‘’Ley’’, ancien international congolais, s’est éteint mercredi 20 novembre 2019 à Nice (France) où il résidait. Des suites d’un accident vasculaire cérébral (AVC), révèle-t-on. A l’âge de 64 ans (il est né le 25 juin 1955 à Léopoldville/ actuellement Kinshasa). Pour les férus de football, Michel Ngombo ‘’Ley’’ est un gardien de but venu de Kinshasa.

Ils le reconnaissent par son impressionnant physique: grande silhouette (il toise les 2m), membres démesurés et des mains larges comme des battoirs. Pour amuser la galerie, il n’hésitait pas de saisir le ballon d’une seule main et le montrer au public comme un trophée. Ce dernier, subjugué, scande alors: «Loboko moko»! C’était au temps de sa splendeur dans les perches d’Etoile du Congo (1979-1983) et du CARA (1984-1986).

Gamin, nous étions parmi ses nombreux admirateurs. En janvier 2017, nous avons fait sa connaissance, à la faveur d’un article commandé par un confrère.

Michel Ngombo roule d’abord sa bosse dans Dragon B de Kinshasa. Il a 12 ans à peine. Parmi ses petits amis dans la zone de Barumbu où il grandit: Bienvenu Kimbembé ‘’Akim’’ et Daniel Fidissa ‘’Keïta’’ qu’il retrouvera à Brazzaville plusieurs années plus tard.

Le jeune Michel foule pour la première fois le sol brazzavillois en 1970. Il élit domicile chez sa tante au 36 de la rue Mbaka, à Poto-Poto. FC Santos, une équipe de mwana-foot l’accueille. Ses coéquipiers sont, entre autres, Félix Gambou-Ondono et Kimbembé ‘’Akim’’, encore lui. Son talent aiguise l’appétit des sergents-recruteurs. C’est ainsi qu’il passe, pendant trois ans, à Télésport (1973-1975) où il retrouve…Kimbembé ‘’Akim’’. Fin 1975, sollicité par les Diables-Noirs, il effectue avec eux une tournée victorieuse au Gabon et au Cameroun. Mais en 1976, recommandé au colonel Yhombi-Opango par Paul Moukila ‘’Sayal’’, il opte pour l’Inter Club et dispute la Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe en 1978.

Pas pour longtemps, car en 1979 l’Etoile du Congo lui ouvre ses portes. Il gagne trois titres de champion et est l’un des artisans de la qualification en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des clubs champions, en 1980, aux dépens du Hafia FC (Guinée) en arrêtant trois tirs au but.

Des démêlées avec un dirigeant l’envoient au CARA avec lequel il enrichit son palmarès en remportant le titre national de champion en 1984. Cette année-là, il est aussi dans les perches des Diables-Rouges lors de la Coupe de l’UDEAC.

Son meilleur projet pour le football congolais, selon lui, il l’a mijoté un jour de rencontre avec le Président Sassou-Nguesso en Côte d’Azur, à la faveur d’un Sommet France-Afrique. Le chef de l’Etat lui suggére de revenir à Brazzaville pour s’occuper d’une école de jeunes gardiens de but: «Viens montrer aux enfants comment tu faisais»! Ce projet qui l’a ramené au Congo en 2018, le géant Michel ne le réalisera plus jamais.

Adieu, Ngombo’’Ley’’!...



Guy-Saturnin

MAHOUNGOU