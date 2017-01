/ 0 Note utilisateur:/ 0

Publié le dimanche 15 janvier 2017

5 janvier 1992 - 5 janvier 2017, cela fait 25 ans que la Foceb (Fondation cardinal Emile Biayenda) a vu le jour, dans le but de perpétuer l’action humaniste du Cardinal Emile Biayenda, dont l’Eglise célèbre, cette année, le 40ème anniversaire de son ignoble assassinat. L’évènement marquant le quart de siècle de cette fondation a été célébré samedi 7 janvier 2017, à son siège, au Centre des polios de Moungali, le 4ème arrondissement de Brazzaville.

A cette occasion, il y a eu une remise de tricycles, de fauteuil roulant et machine à coudre à sept bénéficiaires que sont Nkoudi Amélie, Milandou Hortense, Moudilou Junior, Nganga Valdy, Masanga Antoinette (tricycles); Foudou Abeko (fauteuil roulant) et Tsina Dinitride (machine à coudre). Ces dons sont exclusivement l’œuvre des membres de la Foceb, grâce à leur générosité et l’esprit de partage, qui est le fondement de leur engagement.

Pour Lovic Guy Kinzonzi, membre de la Foceb depuis sa création et secrétaire particulier de Sr Marie Brigitte Yengo, la Foceb a connu, en 25 ans d’existence, des succès mais aussi des difficultés. Les dons de tricycles, fauteuils roulant, cannes blanches, machines à coudre et tablettes pour écriture braille aux personnes vivant avec handicap, sous les auspices des personnalités comme NN.SS. Carrascosa Coso et Jan Romeo Pawlowski (nonces apostoliques au Congo et au Gabon), Anatole Milandou, archevêque métropolitain de Brazzaville, Bienvenu Manamika Bafouakouahou, évêque de Dolisie, l’assistance aux orphelins, aux enfants vivant avec le V.i.h-sida et aux enfants scolarisés en situation de vulnérabilité, peuvent être comptés parmi les moments saillants.

Mais, la fondation a connu aussi plusieurs difficultés dues au manque de financement pour l’achat des équipements dont les personnes vivant avec handicap ont besoin. Elle ne réussit à avoir des dons que grâce à la générosité de quelques donateurs nationaux et étrangers, notamment ceux d’Espagne, des Etats-Unis d’Amérique, ainsi que l’esprit de partage de ses membres.

Pour sa part, Sr Marie Brigitte Yengo a souligné que les dons offerts ce jour anniversaire ne sont que le fruit des membres de la Foceb, qui a pour devise: «Amour, dévouement et espérance». Depuis sa création, la Foceb s’attèle, avec le concours de ses partenaires, à redynamiser les valeurs familiales, l’éducation des jeunes par la création des centres d’animation socio-culturelle, la promotion des personnes malades et handicapées, la lutte contre toute forme d’intolérance et de discrimination, telles que prônées par le Cardinal Emile Biayenda.

«Tout au long de sa vie pastorale, le Cardinal Emile Biayenda a travaillé à ce que l’homme réussisse sa vie, comme l’a voulu Dieu. C’est ainsi qu’il s’est beaucoup préoccupé de la famille, cellule de base de toute société, lien et lieu d’amour, lequel aboutit à l’épanouissement de l’enfant dans l’affection et l’éducation en général. C’est dans ce sens que l’action et l’amour du cardinal Emile Biayenda se sont portés sur les laissés pour compte, ceux qui n’ont pas eu la chance d’avoir une famille, une éducation, ou en sont devenus dépourvus. A tous, il a donné le témoignage d’une vie de charité, dans le respect de la vraie dignité de l’homme», a-t-elle dit en substance.

Signalons qu’au cours de cette année jubilaire qui marque la commémoration du 40ème anniversaire de la disparition tragique du vénéré pasteur Emile Biayenda, la Foceb entend organiser plusieurs activités, notamment une exposition photos sur la vie du cardinal, la célébration des 40 ans de vie religieuse de sa présidente, Sr Marie Brigitte Yengo, consacrée le 20 février 1977, en compagnie de Sr Marie-Jeanne Ndissa, en la cathédrale Sacré-Cœur, par le cardinal Emile Biayenda. La fondation remercie d’avance tous ceux et toutes celles qui ne ménageront aucun effort, pour soutenir son action encore cette année.



Pascal BIOZI KIMINOU