/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le mercredi 18 janvier 2017 09:57 Affichages : 21

Initialement prévue le 26 novembre 2016, pour avoir vu le jour le 18 novembre 1946, mais reportée à cause des événements imprévisibles, la célébration du 70ème anniversaire de naissance de Mgr Anatole Milandou, archevêque de Brazzaville, a été finalement combinée à la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an, au Pasteur propre de l’Eglise de Brazzaville, samedi 31 décembre 2016, au cours d’une célébration eucharistique présidée par l’archevêque et concélébrée par une centaine de prêtres œuvrant pour la quasi-totalité dans l’archidiocèse de Brazzaville.

Parmi les prêtres concélébrant, il y a eu les abbés Léonard Milongo, vicaire général de Brazzaville, Brice Armand Ibombo, Mesmin Prosper Massengo, Brice Prévaly Babakila, Mathias Cédric Louhouamou, respectivement, secrétaires généraux de la C.e.c (Conférence épiscopale du Congo), de l’Acerac (Association des conférences épiscopales de la région de l’Afrique centrale), cérémoniaire, cérémoniaire adjoint de l’archevêque.

Plusieurs religieux et religieuses de diverses congrégations, aux côtés de nombreux laïcs pour la majorité, des membres des bureaux des Conseils pastoraux paroissiaux, Conseils paroissiaux pour les affaires économiques, et des membres des bureaux diocésains des mouvements d’apostolat, ont été comptés parmi les participants à la messe animée par la chorale Sainte Cécile de la paroisse Jésus Ressuscité et de la Divine Miséricorde, les chœurs diocésains de la Schola Populaire et Les amis du Grégorien.

Deux temps forts ont marqué la cérémonie qui s’est achevée dans les jardins de l’archevêché: le mot de présentation des vœux du vicaire général de Brazzaville, qui au nom de l’Eglise de Brazzaville, a présenté les vœux de bonne santé, de réussite et de bonheur au pasteur de l’Eglise de Brazzaville. Puis s’en est suivie l’homélie du célébrant qui a répondu aux vœux du vicaire général, qui lui sont allés droit au cœur.

Présentant les meilleurs vœux du nouvel an au pasteur de l’Eglise de Brazzaville, le vicaire général après avoir justifié le report de la célébration de l’anniversaire de naissance de l’archevêque, a évoqué les caractéristiques de l’année 2016, qui s’en est allée avec son cortège d’événements douloureux et heureux, tout en étant marquée essentiellement par une flambée de violence. L’allocution du vicaire général s’est achevée par la remise d’une chasuble de couleur festive à l’archevêque, comme symbole, pour lui souhaiter joyeux anniversaire.

Répondant au message des vœux du nouvel an, Mgr Anatole Milandou, après avoir exprimé sa gratitude au vicaire général, a fustigé la violence sous toutes ses formes, exhortant ainsi le peuple de Dieu à devenir des artisans de la non-violence au cours de l’année nouvelle. S’inspirant du message du Pape François, à l’occasion de la journée mondiale pour la paix, l’archevêque de Brazzaville a exhorté les membres de son clergé, les religieux, religieuses et les laïcs, à promouvoir l’harmonie et les valeurs de paix. Il a rappelé l’appel à la paix, contenu dans le message de Noël de 1968, de Mgr Théophile Mbemba, alors archevêque de Brazzaville. Avant la fin de la messe, Mgr Anatole Milandou a souhaité à tous «une sainte, bonne et heureuse année 2017». La cérémonie s’est terminée par la présentation des vœux et le partage d’un pot.



Gislain Wilfrid

BOUMBA