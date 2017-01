/ 0 Note utilisateur:/ 0

Publié le mercredi 25 janvier 2017

Selon l’annonce faite, le 23 janvier 2017, par Mgr Daniel Mizonzo, évêque de Nkayi et président en exercice de la C.e.c (Conférence épiscopale du Congo), le Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’Etat de Sa Sainteté le Pape François, effectue une visite de travail à Brazzaville, du mercredi 1er au samedi 4 février 2017, «pour la célébration du 40ème anniversaire des rapports diplomatiques entre le Saint-Siège et l’Etat congolais et pour la signature d’un accord-cadre entre l’Etat du Vatican et l’Etat congolais».

«Pour célébrer cet événement, une messe d’action de grâces sera dite le samedi 4 février 2017, à 10h, en la Basilique Sainte-Anne du Congo», précise Mgr Mizonzo qui lance, par ailleurs, un appel au «peuple de Dieu à prendre part à cette célébration eucharistique et les mouvements d’apostolat en leurs tenues respectives, pour réserver un accueil chaleureux au représentant du Pape».

Dans un article paru dans le quotidien catholique français La Croix, Marie Malzac parle de ce diplomate vaticanais en ces termes: «À 61 ans, ce diplomate de haut niveau, nonce apostolique au Venezuela juste avant d’être nommé secrétaire d’État du Saint-Siège, en 2013, incarne le renouveau voulu par le Pape François dans les plus hautes sphères du Vatican. Originaire de Vénétie, son tempérament modéré et ses manières affables s’allient à un professionnalisme et une simplicité appréciés par ceux qui le côtoient. Peu après son ordination, en 1980, le jeune homme est envoyé presque par hasard à l’école de la diplomatie vaticane. Nigeria, Mexique, puis retour à Rome. Des dossiers épineux lui sont confiés, comme celui des relations entre le Saint-Siège et le Vietnam, Israël ou encore la Chine. Loin des clans, peu enclin à s’intéresser à la politique italienne, il a la confiance totale du Pape François, dont il est, par sa position, le plus proche collaborateur».



J. MBANZA