Détails Publié le mercredi 25 janvier 2017 10:49 Affichages : 22

A l’occasion du 40ème anniversaire de la mort du Cardinal Emile Biayenda, le 22 mars 2017, l’Archidiocèse de Brazzaville a décidé d’organiser plusieurs manifestations qui commencent dès le samedi 28 janvier prochain, avec le pèlerinage au Mont Cardinal Emile Biayenda, par le doyenné Poto-Poto, Moungali, Ouenzé et Talangaï. C’est ce qui ressort de la lettre circulaire que l’archevêque, Mgr Anatole Milandou, a adressé, le 14 janvier 2017, aux communautés paroissiales et religieuses de l’archidiocèse.

Nous publions ci-après, l’essentiel de cette lettre circulaire avec le programme relatif aux activités prévues dans le cadre de la célébration du 40ème anniversaire de la mort du Cardinal Emile Biayenda.

Chers frères et sœurs,

Comme vous le savez, le mercredi 22 mars 2017, l’Eglise catholique qui est au Congo célèbrera le 40ème anniversaire de la mort du Cardinal Emile Biayenda. Une occasion propice, pour nous, d’élever nos prières vers le Seigneur, afin qu’II le compte, parmi ses élus du ciel. La célébration d’un tel événement nécessite, assurément, non seulement des moyens matériels conséquents, mais aussi et surtout une préparation spirituelle adéquate capable de nous aider à vivre intensément la grâce de cet anniversaire, celle de la paix et de l’unité nationale. C’est pourquoi nous organiserons une série d’activités dont voici le programme:

1- Le pèlerinage diocésain au Mont Cardinal Emile Biayenda, organisé en Doyenné:

- Doyenné Poto-Poto, Moungali, Ouenzé, Talangaï: samedi 28 janvier 2017;

- Doyenné Centre-Ville: samedi 4 février 2017:

- Doyenné Bacongo, Makélékélé, Mfilou, Madibou: samedi 11 février 2017;

- Doyenné Nganga-Lingolo, Linzolo, Goma-Tsétsé: samedi 18 février 2017;

- Doyenné Djiri, Igné, Ngabé: samedi 25 février 2017.

Pendant les moments de pèlerinage, des quêtes seront organisées. Et le fruit de cette collecte sera destiné aux travaux de finition de la maison inachevée des prêtres, se trouvant au pied de la Montagne du Cardinal Emile Biayenda, à Djiri, à l’aménagement des toilettes, etc. Ce sera certainement, pour nous, un signe fort, un souvenir inoubliable de ce grand jubilé.



2- Les concerts de chants:

Le samedi 4 et le dimanche 5 mars 2017 en secteurs et le samedi 11 mars 2017 en l’église-cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville (dernier concert de chants).

Les secteurs ont été répartis comme suit:

- Secteur n°1: Cathédrale Sacré-Cœur, Notre-Dame de l’Assomption, Saint François d’Assise, Notre-Dame de Fatima en l’église Notre-Dame de l’Assomption;

- Secteur n°2: Poto-Poto, Moungali, Mfilou en la Basilique Sainte-Anne du Congo;

- Secteur n°3: Ouenzé, Talangaï en l’église Notre-Dame des Victoires de Ouenzé;

- Secteur n°4: Bacongo, Makélékélé en l’église Notre-Dame du Rosaire de Bacongo;

- Secteur n°5: Madibou-Djoué en l’église Saint-Paul de Madibou;

- Secteur n°6: Massengo, Djiri en l’église Saint Grégoire de Kingoma.

3- Neuvaine diocésaine du lundi 13 au mardi 21 mars 2017:

Thème: «Il n’y a pas de paix sans pardon mutuel et véritable».

4- Colloque en mémoire du Cardinal Emile Biayenda en l’église-cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville du mardi 14 au jeudi 16 mars 2017.

Par ailleurs, le pagne imprimé à l’effigie du Cardinal Emile Biayenda est déjà disponible et en vente dans toutes les paroisses de notre Diocèse. J’encourage donc tout le Peuple de Dieu à se le procurer et à le porter le mercredi 22 mars 2017.



5- Mercredi 22 mars 2017 : Messe solennelle à la Place mariale de la Cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville, à 14h00.



Je demande aux curés et aux responsables des communautés religieuses de faire respecter et appliquer scrupuleusement le programme. En attendant de nous rencontrer ce grand jour, je vous souhaite une bonne préparation à cet événement et vous renouvelle tous mes vœux de bonheur, de paix et de joie.