Dimanche 22 janvier 2017, Mgr Anatole Milandou, archevêque métropolitain de Brazzaville, a consacré à Dieu, l’église Saint Paul de Madibou, un beau et splendide édifice construit grâce à la générosité de la communauté paroissiale et des bienfaiteurs de tout rang. C’était au cours d’une célébration eucharistique présidée par l’archevêque et concélébrée par les abbés Adrien Batantou, curé de la paroisse, Chandrel Babindamana Matondo, Urgel Eric Babika, Charel Guy Philippe Mvouo Oyela, vicaires paroissiaux, Brice Prévaly Babakila, curé de la Paroisse Saint Pie X de l’O.m.s, Isaac Bitsoumanou, curé de la Paroisse Saint Théophile de Kindamba et Rodier Hakoula, curé de la Paroisse Saint Philippe de Kibouendé (Diocèse de Kinkala). La chorale paroissiale Cardinal Emile Biayenda, la schola populaire paroissiale et le chœur paroissial Les amis du grégorien ont assuré l’animation de la messe.

Dans la foule des participants à la messe il y avait le père Casimir Moukouba, curé-doyen du Doyenné Nganga-Lingolo/Linzolo/Goma-Tsétsé, le député Gabriel Nouni Banzonzi, et plusieurs personnalités de divers rangs, aux côtés des religieux et religieuses de diverses congrégations ainsi que des fidèles chrétiens vêtus pour certains de l’uniforme de leurs mouvements d’apostolat respectifs.

Cinq temps forts ont marqué la messe de consécration de l’église Saint Paul de Madibou: le mot de bienvenue du curé de la paroisse, l’homélie du prélat, le rite de consécration de l’église Saint Paul, le mot de remerciements du curé couronné de la remise des présents à l’archevêque du lieu, et l’ultime intervention de ce dernier.

Dans son mot de bienvenue, le curé de la paroisse a exprimé la joie de la communauté paroissiale de recevoir, à nouveau, l’archevêque venu réaliser la promesse faite, de revenir «consacrer l’église Saint Paul, lorsque tous les travaux de finition s’achèveront».

Prononçant son homélie alternativement en lari (langue liturgique dans la partie Sud de l’archidiocèse) et en français, Mgr Milandou a mis en relief la plénitude du terme consécration qui vient du verbe consacrer. Ce faisant, il a félicité les chrétiens de Madibou pour l’œuvre accomplie en collaboration avec l’équipe presbytérale. Car, «cette église maintenant achevée fait ma fierté, notre fierté et votre fierté», a-t-il fait savoir. Après quoi, exécutant le rite de consécration de l’église, Mgr Anatole Milandou a sillonné les différents coins de l’édifice religieux, en appliquant sur les murs le saint chrême, sur proposition de l’abbé Mathias Cédric Louhouamou, son cérémoniaire. Dans son intervention, le curé a remercié toute la communauté paroissiale, les ouvriers et tous les bienfaiteurs de tous rangs, pour avoir permis l’achèvement des travaux, grâce à leur contribution, 27 ans après la pose de la première pierre de cette nouvelle église par Mgr Barthélémy Batantu, alors archevêque de Brazzaville, d’heureuse mémoire.

Dans son ultime intervention, Mgr Anatole Milandou a remercié les participants à la messe, encouragé et félicité de nouveau les chrétiens de Madibou sous la houlette de leur curé, pour avoir réalisé ce magnifique chef d’œuvre, symbole de l’unité, la transparence et la solidarité ente l’équipe presbytérale et la communauté paroissiale.

Signalons que l’église SaintPaul de Madibou a été bénie par l’archevêque, le 30 janvier 2016, au cours d’une célébration eucharistique en présence du Président de la République, Denis Sassou-Nguesso, et son épouse, Mme Antoinette, comptés parmi les bienfaiteurs ayant contribué significativement à la construction de cette belle église qui fait, désormais, la fierté aussi bien des chrétiens de Brazzaville que du Congo, et qui trône, désormais, sur le panorama de l’archidiocèse, aux côtés des autres églises témoins de la grande histoire de l’évangélisation du Congo.



Gislain Wilfrid

BOUMBA