/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le samedi 22 avril 2017 08:29 Affichages : 45

Mercredi 19 avril 2017, dans la mi-journée, un bâtiment de la cathédrale de Brazzaville, a pris feu, à la surprise de tous. L’incendie, qui s’est déclaré aux environs de midi, pendant que les services se trouvant dans la zone fonctionnaient normalement, a causé d’importants dégâts matériels.

On n’en connaissait pas encore l’origine jusque-là, mais l’on parle d’un court-circuit parti d’une des pièces du bâtiment détruit, qui s’est étendu sur l’ensemble du local, dévorant plusieurs objets de valeur. Dépêchés sur les lieux, les pompiers ont tenté d’éteindre le feu. Mais, arrivés en retard, ils n’ont pas permis de sauver grand-chose. Le constat est triste et alarmant.

C’était l’émoi et la désolation, mercredi dernier à la cathédrale de Brazzaville, lorsque s’est produit l’incendie qui a détruit un des vieux bâtiments, qui abritait entre autres services, deux librairies, dont celle dénommée «Au service de la liturgie», spécialisée dans la vente des objets de culte et de piété, tenue par les sœurs Disciples du Divin Maître et la «Librairie Marie Immaculée» appartenant à l’Institut des sœurs auxiliatrices de Marie Immaculée, qui vend des articles religieux et divers. Il y avait aussi un cabinet dentaire «François Fa à di Bruno», un Comptoir de la clinique juridique et un dépôt de carburant qui, heureusement, ne contenait que du gasoil.

D’après nos informations, l’incendie serait parti du cabinet dentaire, à la suite d’un court-circuit, avant de gagner le reste du vieux bâtiment datant de plus d’un siècle. Le feu affirme-t-on, aurait pu être vite maîtrisé et on pouvait éviter les dégâts importants, si les secours étaient arrivés, lorsqu’ils ont été appelés par les services de l’archevêché. Lors de notre passage sur les lieux, nous avons trouvé les sapeurs-pompiers, les policiers de la B.s.i.r (Brigade spéciale d’intervention rapide), une unité de la police, qui s’activaient à éteindre le feu. Arrivé sur les lieux quelques temps après, l’Abbé Léonard Milongo, vicaire général de Brazzaville, a fait le triste constat des dégâts causés par le feu. Le bâtiment est hors d’usage.



Azer ZATABULI