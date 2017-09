/ 0 Note utilisateur:/ 0

samedi 9 septembre 2017

Le pape François s’est rendu mercredi 6 septembre 2017 en Colombie, un pays de l’Amérique Latine. Il y passera quatre jours, afin d’encourager le pays à la réconciliation, un an après l’accord de paix entre Forces armées et Forces rebelles des FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. Le programme du Saint-Père est chargé pendant son séjour, devant se rendre dans quatre villes différentes.



Le vol AZ4000 d’Alitalia a décollé mercredi 6 septembre à 11 heures, en direction de Bogota, où il a atterri à 16 h 30 après avoir parcouru 11 000 kilomètres. L’itinéraire aérien initial du vol papal a été modifié pour éviter de croiser la route de l’ouragan Irma qui s’approche des Caraïbes. C’est la troisième fois qu’un pape se rend en Colombie, après Paul VI en 1968 et Jean-Paul II en 1986. Le pays qui débat encore de la paix, un an après l’accord de paix, le Pape François cherchera à soutenir la réconciliation.

La journée du jeudi 7 septembre a commencé par une rencontre avec les autorités colombiennes au Palais Nariño, résidence du président de la République. Le pape François a ensuite visité la cathédrale de Bogotá avant de bénir les fidèles rassemblés sur la place Bolivar. L’après-midi, le pape a rencontré à la nonciature le comité directeur du Conseil épiscopal latino-américain (Célam), dont le siège est à Bogotá, avant d’aller célébrer la messe, au Parc Simon-Bolivar, en banlieue de Bogotá.

Le vendredi 8, le pape devait rejoindre Villavicencio, ville située au pied des Andes et à l’entrée des grandes plaines du Bassin amazonien. Samedi 9, à Medellín où il devrait célébrer dès son arrivée une messe à l’aéroport de cette ville autrefois connue pour sa violence et ses cartels de la drogue. L’après-midi, le pape visitera le Foyer San José, qui accueille des orphelins, puis rencontrera, les prêtres, les consacrés et les séminaristes, ainsi que leurs familles, au stade couvert de La Macarena. Le pape François regagnera ensuite Bogotá.

Le dimanche 10 septembre, le Saint Père sera à Carthagène, l’ancienne porte des Indes du temps de la conquête espagnole. Il y bénira la première pierre de la maison pour sans-abri de l’Œuvre Talitha Qum, puis récitera l’Angélus devant l’église Saint-Pierre-Claver où repose le missionnaire jésuite, évangélisateur des esclaves Noirs. Il visitera ensuite le sanctuaire.

L’après-midi, il célébrera la messe près du port de Carthagène avant de reprendre l’hélicoptère pour Bogotá. Dès son arrivée à l’aéroport de Bogotá aura lieu la cérémonie de congé. Le pape François reprendra l’avion pour Rome où il est attendu le lendemain 11 septembre 2017, à 12h 40.



Aybienevie

N’KOUKA-KOUDISSA