Les fidèles de l’Armée du Salut au Congo se sont mobilisés en grand nombre, mercredi 20 septembre 2017, dans la soirée, à l’aéroport international Maya-Maya, pour réserver un accueil chaleureux, enthousiaste et populaire au Général André Cox, chef mondial de l’Armée du Salut, accompagné de son épouse, la commissaire Silvia Cox. Tous deux sont venus à Brazzaville à l’occasion des festivités du 80è anniversaire de l’implantation de l’Armée du Salut au Congo.

Le couple a été accueilli à sa descente d’avion par le commissaire Onal Castor, chef de territoire de l’Armée du Salut au Congo, entouré des responsables de toutes les divisions des départements de notre pays et ceux du quartier général territorial.

Le Général André Cox qui arrive pour la troisième fois au Congo, mais c’est la première fois qu’il y arrive en qualité de 20è Général de l’Armée du Salut puisqu’élu le 3 août 2013. Il a déclaré à sa descente d’avion devant la presse nationale qu’il est venu au Congo soutenir et encourager les Salutistes, prêcher l’Evangile du Christ dans ce pays qu’il aime tant. Après quoi, le couple a eu droit à un bain de foule des fidèles chrétiens venus témoigner la chaleur africaine d’un peuple en liesse.

Selon le programme officiel élaboré par le responsable de la presse Salutiste, le Major Gabriel Dimonekené, au menu du séjour Brazzavillois du chef mondial, figure l’ouverture jeudi 21 septembre dans l’après-midi, du congrès du 80è anniversaire en la salle du cinquantenaire de l’Armée du Salut au Plateau des 15 ans, dans le 4è arrondissement, Moungali. La journée du vendredi 22 septembre sera consacrée à la visite de l’Ecole de formation pour officiers, à l’inauguration de la salle de réunions du poste de Ngangouoni, dans le premier arrondissement, Makélékélé et au grand rassemblement des Salutistes.

Le samedi 23 septembre, il est prévu un rallye des Ministères féminins au Gymnase Henri Elendé, suivi du festival de musique. Le tout couronné par la grande réunion de Sainteté ou culte de clôture marquant la célébration du 80è anniversaire, dimanche 24 septembre 2017, au Gymnase Henri Elendé, précédé d’un cortège de témoignage (défilé) qui partira du Rond-point Moungali.

Pascal BIOZI KIMINOU