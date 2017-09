/ 0 Note utilisateur:/ 0

Le Cardinal Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui et président de la CECA (Conférence épiscopale centrafricaine), sera en visite pastorale au Congo-Brazzaville du 9 au 17 octobre 2017. Sa visite coïncide avec la tenue de la 46e Assemblée plénière de la C.E.C (Conférence épiscopale du Congo) qui se déroulera au CIO (Centre interdiocésain des œuvres) sur le thème: «L’œcuménisme aujourd’hui, regard sur les Eglises de Réveil et les Nouveaux Mouvements Religieux au Congo-Brazzaville».

Le programme du séjour de son Eminence sera dense avec un calendrier très chargé. En effet, plusieurs rencontres sont prévues: avec les évêques, le clergé et les personnes consacrées, avec les grands séminaristes et leurs formateurs, avec la société civile, les cadres et intellectuels, avec les laïcs (le programme officiel sera publié prochainement).

Le grand rendez-vous de Son Eminence avec les fidèles congolais aura lieu, le dimanche 15 octobre 2017, à la messe d’action de grâces en la Basilique Sainte-Anne du Congo, messe présidée par lui-même, Dieudonné Cardinal Nzapalainga, à laquelle tous les prêtres, fidèles laïcs et mouvements d’apostolat sont conviés. Tous invités à cette messe pontificale pour prier avec le Cardinal (le plus jeune cardinal du collège cardinalice) et pour exprimer, avec nos Pères Évêques, la joie et la gratitude à Dieu d’avoir donné à l’Afrique centrale et à ce pays meurtri un Cardinal, collaborateur immédiat du Pape et membre du collège cardinalice, bref, la joie de l’accueillir chez nous. Il convient de signaler qu’une délégation congolaise avait fait le déplacement de Rome lors du consistoire et de la messe de remise des insignes cardinalices du 20 novembre 2016, (à la clôture du Jubilé de la miséricorde) et lors de sa messe d’action de grâces à Bangui, le 10 décembre 2016. Pour exprimer leur fraternité épiscopale et en solidarité avec les frères centrafricains, les évêques du Congo l’ont invité pour célébrer, avec le peuple congolais, une messe d’action de grâces à Brazzaville, autrefois capitale de l’AEF (Afrique équatoriale française) et de la France libre, siège du Vicariat apostolique du Haut Congo-français.



Qui est Dieudonné

Nzapalainga?

Né le 14 mars 1967, à Bangassou, Dieudonné Nzapalainga a fait ses études et sa formation religieuse en Centrafrique, au Cameroun et au Gabon. En 1997, il fait ses vœux perpétuels dans la Congrégation des Pères du Saint-Esprit. Il est ordonné prêtre, le 9 août 1998. Il a été tour à tour: supérieur régional des pères spiritains, président de la Conférence des supérieurs majeurs de Centrafrique et membre du Conseil épiscopal de l’archidiocèse de Bangui. Administrateur apostolique de Bangui, le 26 mai 2009, il est nommé archevêque de Bangui, le 14 mai 2012, et sacré évêque le 22 juillet de la même année, par Son Eminence Fernando Cardinal Filoni, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, il reçoit le pallium à Rome, le 29 juin 2013, des mains du Pape François. En 2013, il est élu président de la CECA. Le 21 août 2014, le Pape François le nomme membre de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples et lors du consistoire du 19 novembre 2016, il est créé cardinal (de la Basilique Saint-André à Rome) par le Pape François. Le cardinal Dieudonné Nzapalainga est un pasteur courageux. Il a beaucoup fait pendant la crise politico-militaire qu’a connue son pays et a beaucoup contribué au rétablissement de la paix dans son pays, ce qui lui a valu plusieurs distinctions honorifiques dont le Prix pour la paix (en 2015 en Allemagne et en 2016 par la fondation Rooselvelt).

Dans le cadre de la préparation de cette visite pastorale, tous les fidèles laïcs et les personnes de bonne volonté sont invités à prier et à apporter leur contribution pour la réussite de cette visite pastorale de son Eminence le cardinal Dieudonné Nzapalainga en terre congolaise: «Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur» (Mt 21, 9; Ps 118, 26).



Abbé Brice Armand IBOMBO

Secrétaire Général de la CEC