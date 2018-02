/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le mardi 27 février 2018 10:45 Affichages : 91

Une octogénaire

A la faveur de la célébration du 80e anniversaire de la fondation de cette mission catholique, le dimanche 17 décembre 2017, il ne fait l’ombre d’aucun doute que la graine jetée par les missionnaires spiritains dans cette partie des Plateaux Koukouya a porté des fruits. Ce dimanche-là, dans la cour de la paroisse de Lékana, c’était une fête, belle et mémorable, un événement historique vécu dans la liesse générale par de nombreux fidèles chrétiens venus aussi bien de la paroisse jubilaire que de Brazzaville.

Sous la conduite de trois évêques: NN.SS Francisco Escalante Molina, Urbain Ngassongo et Victor Abagna Mossa, respectivement, nonce apostolique au Congo et au Gabon, évêques de Gamboma et d’Owando.

Au soir de cette célébration, une page de l’histoire passée de cette mission s’est refermée et une autre toute nouvelle s’est ouverte sous nos yeux. Nous ne connaissons pas d’avance de quoi sera-t-elle faite et écrite. Mais nous croyons déjà que le Christ lui-même écrira sa parole dans nos cœurs. Il pilotera ces vingt prochaines années, jusqu’à la célébration du centenaire le 17 août 2037. Quatre-vingt ans, pour une mission comme la paroisse Sainte Thérèse de l’enfant Jésus et de la Sainte face de Lékana, c’est l’âge de se remettre en cause et d’explorer les innombrables possibilités de faire mieux, de refaire peau neuve et d’avancer au large pour des batailles plus rudes et des victoires plus sûres.

En effet, depuis sa fondation en 1937, la mission catholique de Lékana faisait partie intégrante du diocèse d’Owando (ex Fort-Rousset). C’est le 22 février 2013, en la fête liturgique de la Chaire de Saint Pierre apôtre que le Saint-Père, le Pape Benoît XVI a disposé la division du diocèse d’Owando et a érigé le nouveau diocèse de Gamboma.

Celui-ci est situé à environ 350 Km de Brazzaville avec un territoire correspondant au département administratif des Plateaux qui compte onze sous-préfectures à savoir: Djambala, Gamboma, Lékana, Abala, Ngo, Mpouya, Mbon, Ongoni, Makotipoko, Ollombo, Allembé.