Femmes et développement Notre journal s’ouvre un peu plus aux femmes. A partir de ce numéro, et une fois par mois, nous vous donnerons à lire la chronique d’une femme. On ne devrait plus présenter Mambou Aimée Gnali. Mais dans un monde où les hommes tirent tout à eux par souci de pouvoir, de paraître, de dominer et de se vanter, il n’est pas inutile de rappeler que le Congo eut aussi ses femmes d’exception... Lire la suite