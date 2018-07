/ 0 Note utilisateur:/ 0

L’abbé Barthélémy Bassoumba, prêtre du diocèse de Kinkala, en visite dans le diocèse de Ouesso

La communauté chrétienne de la paroisse Christ-Roi de Ngombé a célébré le 15e dimanche de l’Année liturgique-B-, le dimanche 15 juillet 2018, par une messe présidée par l’abbé Barthélémy Bassoumba, prêtre du diocèse de Kinkala, aumônier national adjoint de la Schola populaire du Congo Brazzaville. Il avait à ses côtés l’abbé Alain Kibamba, curé de la paroisse, et Madley Prince Lia, Grand séminariste stagiaire vacancier. La traditionnelle et unique messe de 9h30 a été animée par la chorale Christ-Roi de Ngombé.



Dans son homélie inspirée des textes du 15e dimanche de l’Année liturgique B, l’abbé Barthélémy Bassoumba a invité les fidèles chrétiens de Ngombé à méditer sur la vocation et la mission. La mission du prophète dans la première lecture, du chrétien dans la deuxième et des apôtres dans l’Évangile. Ainsi comme compagnons, les apôtres doivent entrer dans l’intimité de Jésus. L’esprit ou le sens de l’appel réside dans cette intimité. Cependant la confiance réciproque doit exister entre le Seigneur et l’appelé. La mission du prophète Amos n’a de sens qu’en relation avec Dieu. Et cette relation intime avec Dieu pour le prophète et avec Jésus pour les apôtres doit être forte. Elle doit inonder le cœur de l’appelé au point de devenir un autre Christ, a-t-il signifié.

De même, si d’une part, l’appelé doit vivre en intime relation avec Jésus, d’autre part, l’Évangile rappelle que Jésus envoie les apôtres deux par deux. Et cet envoi est une invite à une relation fraternelle. De ce fait l’appelé ou le chrétien doit être configuré au Christ; parce que ce pour quoi il est appelé consiste à annoncer le Christ. Car le Christ est l’objet même de la mission, a-t-il ajouté. En outre, l’abbé Barthélémy Bassoumba a rappelé à l’ensemble de la chrétienté que dans la Vigne du Seigneur on ne travaille pas seul, mais en équipe; des équipes qui vivent dans la confiance réciproque. Telle est la volonté du Maître de la vigne.

S’adressant aux baptisés du dimanche dernier sur le sens de la mission, l’abbé Barthélémy les a exhortés à la disponibilité. Jésus a besoin des hommes et des femmes disponibles pour inviter le peuple à la conversion, un peuple capable de se détourner de sa conduite mauvaise pour faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. «La vocation des apôtres et de tout chrétien est celle d’être missionnaire.» a-t-il indiqué. Pour sa part, le curé de Ngombé s’est réjoui de la présence d’un ancien au milieu de sa communauté tout en précisant que cette visite de brin était une parfaite osmose, une véritable symbolique unité ecclésiale du Congo Brazzaville.

Histoire d’une évangélisation en marche

Ngombé est une localité située à 65 Km de Ouesso, chef-lieu du département de la Sangha. C’est autour de 1987 qu’il faut situer la naissance de la communauté catholique à Ngombé. A la demande des expatriés travaillant dans ASCO (Société italienne pour la construction) et COFRAM (Société française de mécanisation). L’heureuse initiative de foi venant de ces cadres permit donc à d’autres catholiques de participer aux messes célébrées dans les locaux prévus par ces deux entreprises. En 1996, après le départ des frères et sœurs européens des sociétés ASCO et COFRAM, les chrétiens catholiques de Ngombé firent leur première messe dans les locaux de l’école officielle de Ngombé, célébrée par l’abbé Bertin Foueti, alors prêtre fidei donum dans le diocèse. C’est au cours de cette visite pastorale que l’abbé Bertin lancera une campagne de conscientisation auprès de tous les fidèles catholiques afin de construire une église catholique à Ngombé pour la gloire de Dieu et le salut du monde. L’appel et la graine semés par l’abbé Bertin Foueti porteront du fruit: en 1997, les chrétiens sollicitèrent un terrain et construisirent pour la première fois une chapelle en planche à Ngombé et mirent en place le premier bureau du Conseil pastoral paroissial afin de mieux organiser cette communauté naissante. C’est dans ce contexte qu’elle commence sa mission avec des rencontres œcuméniques, de multiples visites de Mgr Hervé Itoua, alors évêque du diocèse, des prêtres, religieuses, séminaristes et mouvements d’apostolat.

Autour des années 1997-1998, la communauté catholique de Ngombé connaîtra une secousse à cause de la privatisation de la SCBO en 1998, car la communauté perdra beaucoup de ses fidèles et de ses dirigeants. Il faut donc attendre les années 2000 coïncidant avec l’ouverture de la société I.F.O pour qu’une nouvelle page missionnaire s’ouvre pour cette communauté grâce à l’arrivée de nouveaux fidèles engagés qui apportèrent un nouveau dynamisme pastoral. C’est donc en l’an 2002 au cours d’une assemblée générale de tous les fidèles que la communauté fut rebaptisée «Christ-Roi de l’univers». Cette assemblée sera marquée par les premiers baptêmes célébrés par l’abbé Daniel Nzika, alors curé de Saint Michel de Pokola et responsable de la communauté, ainsi que la visite pastorale de Mgr Hervé Itoua et de M. Fulgence Milandou, alors préfet du département de la Sangha, pour célébrer le premier anniversaire de la Communauté Christ-Roi de l’univers. La communauté prenant ses racines grâce à l’engagement de ses fidèles, c’est en 2006 que la communauté rwandaise de Ngombé par amour de l’Eglise, construisit le premier bâtiment du presbytère et la même année, la Communauté Christ-Roi de l’Univers reçoit pour la première fois, Mgr Yves Marie Monot, alors administrateur du diocèse de Ouesso pour la célébration de sa première messe.

En novembre 2006, une nouvelle ère s’ouvre pour cette communauté grâce à l’affectation et l’accueil de l’abbé Rosaire Mangala, comme premier curé de la quasi-paroisse Christ-Roi de l’Univers jusqu’en 2008. Avec l’appui des paroissiens, l’abbé Rosaire construisit l’actuel presbytère en planche. C’est dans cette dynamique de maturation que le 5 août 2007, la quasi-paroisse connaîtra son autonomie et son érection en tant que paroisse Christ-Roi de l’univers au cours d’une grande célébration eucharistique présidée par Mgr Yves Marie Monot. Ainsi, de 2008 à 2011, la paroisse Christ-Roi aura comme administrateur, l’abbé Paul Mbon qui, avec l’appui logistique substantiel du frère Tharciss Uwimana et de papa Samuel Tchikaya, respectivement, trésorier et président du Conseil pastoral paroissial (CPP) érigera un local pour abriter une bibliothèque paroissiale, mais ce projet ne verra jamais le jour. Durant cette même période, une vaste opération de collecte de sable fut engagée pour chaper l’église. Tous les mouvements et services s’y investirent et l’opération eut un succès, car dans les jours qui suivirent, le sol de l’église était revêtu de sa chape. Après l’abbé Paul, l’abbé Magloire, le vicaire (ayant remplacé l’abbé Chanel Motondo appelé à d’autres fonctions), pris les commandes de la paroisse de 2011 à 2012. De 2012 à 2015, l’abbé Maurice Mizère Guenolé est nommé administrateur et il apportera aussi un dynamisme pastoral appréciable pour la vie de cette paroisse. Malgré les divers projets de construction d’une nouvelle chapelle pour la paroisse, il faut attendre les années 2016-2017 pour qu’une lueur d’espoir se fasse voir avec l’acquisition par l’Eglise d’un domaine dans le terrain d’IFO situé en plein centre-ville de Ngombé où s’élabore le projet de construction de la nouvelle église paroissiale. C’est l’abbé Marius Foundou, alors administrateur paroissial, de 2015 à 2017, avec le soutien du Conseil pastoral paroissial, qui proposa à la communauté l’organisation des «nsinsani» chaque fin du mois pour avoir les fonds nécessaires permettant d’acquérir les matériaux de construction. Ainsi, après quelques mois, des camions de sable et des tonnes de ciment furent déposés à la paroisse permettant alors l’amorce de la fabrication des parpaings et l’entassement des bennes de pierre et sable pour la construction de la nouvelle église au nouveau domaine acquis grâce à la générosité de la société IFO. C’est donc ce projet de construction de la nouvelle église qui constitue un défi pour le nouveau curé de la paroisse, l’abbé Alain Kibamba, depuis 2017.