Invité pour une visite officielle par Mgr Daniel Mizonzo, évêque de Nkayi (diocèse couvrant les départements de la Bouenza et de la Lékoumou), Mgr Francisco Escalante Molina, Nonce apostolique au Congo et au Gabon, a effectué une visite pastorale, du 4 au 9 juillet 2018, dans les deux doyennés que compte le diocèse. Elle a été couronnée de gloire en toute beauté par la célébration d’une messe pontificale au cours de laquelle les deux évêques ont ordonné sept prêtres et trois diacres.

Déjà le mercredi 4 juillet 2018 à 7h, Mgr Francisco Escalante Molina quittait Brazzaville, et à 10h, il franchissait les portes du diocèse depuis la paroisse Saint- Joseph Ouvrier de Loutété où il a été accueilli par le curé de cette paroisse, en présence de l’évêque du lieu, Mgr Daniel Mizonzo et du corps administratif. A 11h, tout le cortège s’est joint au Nonce et sa suite, dans le périple qui les a conduit dans la ville de Bouansa pour une escale en la paroisse Saint Jean Baptiste de Bouansa et le Monastère Bénédictin Sainte Marie de la Bouenza, où un accueil chaleureux leur avait été offert par les responsables religieux: prêtres et moines, toujours entourés des fidèles chrétiens.

Après le recueillement spirituel et le déjeuner au Monastère, on mit le cap sur Madingou, où la délégation a pu saluer en passant les deux communautés paroissiales de la ville à savoir: Sainte-Bernadette de la Gare et Saint-Michel de la Poste. Le cortège s’est ensuite dirigé vers la ville sucrière de Nkayi, le siège du diocèse, en la cathédrale Saint Louis Roi de France de Nkayi où, a eu lieu la cérémonie de l’accueil. Après un bain de foule devant les parvis du Sanctuaire, divers intervenants y compris l’un des vicaires de la cathédrale, l’abbé Roger Biangana ont présenté les vœux de bienvenus à l’hôte, au nom de tout le peuple de Dieu.

Le lendemain du jeudi 5 Juillet, dès 7h la délégation a repris la route pour le second axe pastoral diocésain, celui de la Lékoumou. Avant tout, un arrêt a été observé à Loudima et ce pour la messe au Monastère de la Visitation, avec comme point fort l’entretien avec les sœurs moniales visitandines et la visite de la paroisse Saint Kisito de Loudima. A leur arrivée dans la Lékoumou, à Sibiti précisément, là aussi après le majestueux accueil réservé à la délégation en visite par les paroissiens et l’équipe presbytérale de Notre-Dame de Lourdes de Sibiti, NN.SS. Daniel Mizonzo et Francisco Escalante Molina ont été en contact des Corps constitués du département avant de reprendre le chemin de retour à l’évêché de Nkayi. Les journées du vendredi et du samedi, ont aussi été actives et vivaces pour le Nonce, et lui ont permis de tenir son agenda de séjour pastoral dans le diocèse de Nkayi de façon à visiter les structures institutionnelles et économiques phares de la ville de Nkayi, entre autres les rencontres avec le maire Central et les administrateurs-maires des arrondissements du lieu, la visite de l’unité agro industrielle de Saris Congo, des Champs de canne à sucre et l’usine à la base vie des cadres; la visite des structures confessionnelles (chez les sœurs Franciscaines missionnaires de Marie et Amis du Cardinal Emile Biayenda).

A côté des visites, le Nonce a aussi pu s’entretenir tour à tour avec le collectif des consacrés exerçant dans le diocèse, et avec le presbyterium diocésain, échanger sur les informations actuelles de façon globale sur la vie de l’Eglise universelle et locale. Au cours de la même occasion, Mgr Daniel Mizonzo de concert avec le vicaire général du diocèse ont pu présenter à l’hôte la réalité pastorale du diocèse révélant l’épanouissement du clergé et des fidèles de tout genre dans la contrée. Les difficultés pastorales pour leur part n’ont pas été mises en marge. Après le temps de repos, le reste de la soirée à la résidence épiscopale s’est soldé par les échanges entre les deux évêques, suivis du dîner.

Le samedi 7 Juillet a été le jour apothéose de cette visite pastorale avec la messe d’ordination au cours de laquelle trois séminaristes ont été appelés au diaconat transitoire et sept diacres du diocèse ont reçu l’onction sacerdotale. La messe a été présidée par Mgr Francisco Escalante Molina, et tous deux avec Mgr Daniel Mizonzo évêque de Nkayi, ont imposé les mains au 78e prêtre et 81e diacre diocésain de Nkayi, samedi 7 juillet, à la Place mariale de la cathédrale Saint Louis de Nkayi. Cette célébration qui a débuté à 14h a pris fin à 19h 30 par les mots de remerciements du Nonce apostolique à tous, pour le long séjour très agréable et truffé de beaux souvenirs immémoriaux tant dans l’accueil et les découvertes que pour les multiples dégustations du «Nsamba et le Lâala» liqueurs locales. Ses messages de «paix profonde» ont été adressés à chaque famille et à chaque communauté de vie religieuse et à tous les mouvements paroissiaux et aux autorités rencontrées durant sa mission, parmi lesquelles les deux préfets: celui de la Bouenza à Madingou et celui de la Lékoumou à Sibiti. Ces messages de paix de la part du Pape, adressés par le prélat, sont allés droit au cœur de l’assemblée présente.