La Fraternité Sainte Marie Madeleine de Ouenzé a rendu grâce à Dieu, samedi 21 juillet 2018, jour de joie et d’allégresse, pour les merveilles qu’Il ne cesse de réaliser au sein de cette fraternité. C’est au cours de la messe célébrée ce jour en l’église Notre Dame des Victoires que cette fraternité a commémoré les 30 ans de son existence. Présidée par l’abbé Ferelle Brice Aldrin Malonga, aumônier diocésain des fraternités féminines, la messe a été concélébrée par le père Yonel Arthy Mienagata Nkouka, vicaire paroissial, l’abbé Grâce Chardelly Mienanzambi, vicaire de la paroisse Saint Joseph de Tout pour le Peuple et bien d’autres prêtres de l’archidiocèse de Brazzaville.



Dans la foule en liesse, on notait la présence des membres du bureau national des Fraternités féminines catholiques, et d’autres membres des Fraternités venus de tous horizons.

L’homélie a été prononcée par l’abbé Grâce Chardelly Mienanzambi qui a commenté les vertus de Marie Madeleine. En effet, délivrée de sept démons par Jésus, Marie Madeleine a suivi fidèlement Jésus et l’a servi toute sa vie après sa délivrance. Elle fut un modèle de conversion à suivre a-t-il conclu.

Après l’homélie, c’est le moment tant attendu par les nouveaux membres, celui de la promesse, le port de foulard, et la remise des chapelets et bougies.

A signaler qu’à l’occasion de ses 30 ans d’existence, Sa Sainteté le Pape François a accordé à la Fraternité Sainte Marie Madeleine, la bénédiction apostolique et leur a souhaité des grâces divines en abondance.

Avant la présente messe animée par la fraternité jubilaire, cette dernière avait effectué un pèlerinage à Sainte Baume en France, du 27 mars au 12 avril 2018, pour approfondir la foi de ses membres en Jésus en Christ.

La cérémonie a pris fin par un apéritif suivi d’un repas dans les jardins des sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé de la paroisse Notre-Dame des Victoires de Ouenzé.



Xavier MPOUGALOGUI