La communauté paroissiale s’est réunie dimanche 29 juillet 2018, en l’église de Sainte-Rita de Moukondo pour célébrer la messe au cours de laquelle a été accueilli le nouvel aumônier national de l’Association des Scouts et Guide du Congo (ASGC), l’abbé Cellot Primat Nkounga Mabikas. Cette messe a été présidée par l’abbé Brice Armand Ibombo, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Congo (CEC) et concélébrée par de nombreux prêtres.

Cette messe a été célébrée en présence du commissaire national des Scouts, Maixent Mafoula, de la présidente du Conseil d’administration de l’Association des Scouts et Guides du Congo (ASGC), Mme Emilienne Raoul, et d’une centaine de scouts venus des différentes paroisses de l’archidiocèse de Brazzaville. «Nous avons la mission aujourd’hui et demain de proclamer le Dieu providence, et providentiel et de le témoigner aux autres. Jésus qui nourrit la foule nous enseigne qu’il ne faut jamais rester insensible et indifférent aux besoins des autres. Il ne faut pas non plus être indifférent devant la souffrance de tant de personnes, ni devant la misère de l’humanité, il faut plutôt agir et faire quelque chose, il ne faut pas attendre d’être millionnaire ou milliardaire pour partager, pour donner, bien au contraire, il faut commencer à donner le peu que le Seigneur te donne, il ne faut pas attendre d’être nommé DG, ministre, député, président de la République ou responsable d’une entreprise pour commencer à travailler, bien au contraire, il faut commencer, il faut oser être actif dès aujourd’hui dans ton milieu de vie, il faut s’engager avec les moyens de bord à ta disposition.», a rappelé le célébrant.

Vers la fin de la messe, l’aumônier national, nommé par décret n° 023/CEC/PR/2018 lors de la session pastorale annuelle du 9 au 12 avril 2018 tenue à Brazzaville par les évêques du Congo, a exprimé sa gratitude et appelé les jeunes à la prise de conscience: «Je dirai aux jeunes qu’ils ont entre leurs mains une richesse qui est emballée dans une fragile coque d’œuf et cette richesse peut par manque d’attention ou par négligence tomber. C’est à eux de prendre conscience que l’Association des Scouts et Guides du Congo est une association complète, elle a tout ce qu’il faut pour faire qu’ils deviennent des citoyens civiques et agréables pour le pays.»



Diachiley MASSAMBA

et Dime TOUNGOU

(Stagiaires)