L’Association «La Maison d’Accueil Cardinal Emile Biayenda (la MACEB) a fait sa sortie officielle, dimanche 16 septembre 2018 à la paroisse cathédrale Sainte Monique de Kinkala. Ils étaient 13 fidèles qui ont répondu à l’invitation pour la sortie officielle. La rencontre s’est déroulée dans une salle du collège Saint Augustin.



L’abbé Guy Roland Mouyamba, président fondateur et modérateur, a fait l’historique de l’Association, puis, après avoir présenté les documents juridiques régissant celle-ci, il a fait la lecture du récépissé de Déclaration d’Association (création). Le but et les objectifs de l’Association, conformément à l’article 8 des Statuts, stipulent: L’Association «MACEB» a pour but d’aider les personnes en difficulté, plus spécialement les désœuvrées et déscolarisés.

A son tour M. Sylvestre Minkala a édifié l’assemblée sur les objectifs, en corroborant les explications données par le président. Une grande assemblée à laquelle prendront part les absents et ceux qui se sont excusés est prévue, courant 2018.

Pour lier l’utile à l’agréable, un apéritif a été offert dans la salle puis une photo de famille a été prise au sortir dans la cour de l’établissement.

A noter, un signe de bénédiction du ciel: une pluie, au début de la messe. Elle a toujours été interprétée comme signe du cardinal Emile Biayenda. Il est souhaité bénédiction et prospérité à l’Association.



Le Secrétariat.