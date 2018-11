/ 0 Note utilisateur:/ 0

Publié le samedi 10 novembre 2018

Une foule immense a pris d’assaut la Place mariale de la cathédrale Sainte Monique de Kinkala, dimanche 7 octobre 2018. C’était à l’occasion de l’ouverture de l’Année pastorale 2018-2019, au sein du diocèse de Kinkala, couplée à l’ordination diaconale des abbés Adonias Laudes Sita, Arlet Vivien Loubilou Loubaki, Chrislain Boris Katoudi, Gaël Baudry GuymarèsYadiki et Hervé Bahouatila.

La messe a été présidée par Mgr Louis Portella Mbuyu, évêque de Kinkala, accompagné de son presbyterium et des prêtres, des diacres et des grands séminaristes issus d’autres diocèses notamment Brazzaville, Impfondo, Gamboma, Nkayi, Owando, et Pointe-Noire ainsi que des congrégations religieuses sacrementaine, salésienne et spiritaine. On comptait entre autres, les abbés Bertin Foueti, vicaire général de Kinkala et curé de la cathédrale Sainte-Monique, Wilfried Koufoutila Nanitelamio, chancelier de l’évêque de Kinkala, Ildevert Mathurin Mouanga, recteur du Grand séminaire de Théologie Cardinal Emile Biayenda, Guy Noël Okamba, recteur du Grand séminaire de philosophie Mgr Georges Firmin Singha, Barthel Ganao et Gustave Makaya, respectivement, directeur des études et directeur spirituel au Grand séminaire de théologie Cardinal Emile Biayenda et le père Brel Gustinau Daouda Malela, supérieur provincial de la région Cardinal Emile Biayenda de la congrégation du Saint Sacrement et vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée dans l’archidiocèse de Brazzaville.

A la nef, on a pu remarquer la présence de plusieurs religieux et religieuses, ainsi que celle des autorités politiques, administratives et militaires, et du pasteur Paul Mousouaka de l’Eglise évangélique du Congo, venus communier à la joie et à l’espérance de cette portion de l’Eglise locale.

Comme d’ordinaire, le rituel des ordinations diaconales a commencé par l’appel des candidats, la bénédiction des parents et l’engagement au célibat consacré. Puis s’en est suivie la liturgie de la Parole. Basant son homélie sur Actes des Apôtres 6, 1-7, Hébreux 2, 9-11, et Matthieu 20, 20-28, Mgr Louis Portella Mbuyu s’est appesanti sur la vertu évangélique du service en faveur des plus pauvres et sur l’urgence pour tous, pasteurs et laïcs, d’œuvrer pour la réconciliation et la paix au Congo, particulièrement dans le département du Pool. «Il y a une nouveauté que nous apporte l’évangile à propos de Dieu, a affirmé l’évêque, c’est que Dieu est amour. Et qui dit amour, dit service, humilité, vérité, justice et surtout le pardon de manière inconditionnelle. Ainsi, le chemin du véritable disciple de Jésus, est un chemin de vérité, de miséricorde et de don de soi pour les autres. Voilà la nouveauté que nous avons à apporter autour de nous. Une nouveauté que vous êtes appelés à enseigner, à rappeler et surtout à montrer par le témoignage de votre vie.»

S’adressant particulièrement aux futurs diacres, il a ajouté, «vous allez être consacrés serviteurs, dans le ministère de la Parole de Dieu que vous proclamez, dans le ministère de l’autel pour préparer le sacrifice eucharistique et distribuer aux fidèles le corps et le sang du Christ, et dans le ministère de la charité au service des pauvres. Vous êtes essentiellement des serviteurs au sein de l’Eglise qui, elle-même, est une communauté de serviteurs.»

Ensuite, l’évêque a procédé à l’ordination des cinq nouveaux diacres et à l’exécution du rite eucharistique. Cette messe qui a été animée par la chorale diocésaine et la Schola populaire, a pris fin par le mot d’ouverture de l’Année pastorale 2018-2019, prononcé par l’évêque de Kinkala.



Aubin BANZOUZI