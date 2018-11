/ 0 Note utilisateur:/ 0

«Servir et donner sa vie pour les autres»

L’église universelle a célébré, le dimanche 21 octobre dernier, le dimanche des missions qui a coïncidé avec le 29e dimanche du temps ordinaire de l’année liturgique B. Au cours des trois messes de 6h 30 en kituba et les deux dernières en français, les mouvements des jeunes et adultes ainsi que les catéchistes ont été envoyés en mission. La messe de 9h présidée par l’abbé Chris Brunel Goma, curé, a été animée en chants par la chorale Sainte-Philomène.

Dans son homélie tirée de l’évangile selon Saint Marc (Mc10, 35-45), l’abbé Chris Brunel Goma a rappelé aux chrétiens de Saint-Michel que la Journée d’envoi en mission est un don de service pour les autres, «c’est une journée où nous avons accepté de nous engager, de nous départir de nous-mêmes pour se mettre en route à travers une autre mission reçue de Dieu». Le serviteur c’est celui qui donne sa vie pour les autres en servant les autres, comme le maître Jésus-Christ qui est parti jusqu’à donner sa vie en acceptant de mourir sur la croix. «Donner sa vie, est un exercice qui n’est plus facile, tellement qu’il y a trop d’intérêt dans notre vie d’aujourd’hui. Même dans les couples où normalement on devrait vivre pour s’aimer, c’est devenu juste l’amour de prise en charge. Dans la vie du couple chacun est appelé à donner un peu du soi, pour que les choses avancent.

Au niveau du social tout le monde veux être chef, personne ne se met aux services des autres, on ne sait plus servir, on ne sait plus donner sa vie, on ne sait plus se mettre au service des autres, et on ne sait plus donner la place aux autres». L’abbé Chris a invité la chrétienté de sa paroisse à être au service des autres et à choisir le bien des frères en humanité. Celui qui commande doit être celui qui sert, celui qui doit servir pour faire grandir les autres.

La première messe a été célébrée le 1er novembre 2011 par l’abbé Joachim Lelo

Située dans le quatrième arrondissement Loandjili précisément au Plateau de Hinda 2, la paroisse Saint Michel de Mont-Kamba est accessible à partir du Rond-point Thystère. Dans le souci de faire connaître le Christ aux populations des Plateaux de Hinda 1 et 2, les fraternités féminines de Pointe-Noire avaient acheté il y a plusieurs années, ensemble avec l’évêché, un terrain pour y implanter la paroisse Saint Michel. C’était d’abord une annexe de la paroisse Saint Kisito de Nkouikou. La première messe a été dite le 1er novembre 2011 par l’abbé Joachim Lelo, alors premier vicaire de la paroisse Saint Kisito. Une messe célébrée à l’air libre, avec des briques comme siège et pour autel la table à manger de M. Moïse Pemo, un chrétien. La communauté a souffert et a supporté les aléas du climat, l’intensité de la chaleur et des pluies et le froid de la saison sèche.

Malgré cela la communauté était déterminée, avec la ferme volonté de construire un cadre décent. Ainsi fut construite une hutte avec des bancs en briques décorées avec quelques casses de carreaux. Les chrétiens de l’annexe Saint-Michel n’ont pas baissé les bras, ils s’étaient engagés à construire une chapelle. Chaque dimanche on les voyait qui avec un sac de ciment, qui avec du fer à béton ou des matériaux divers. Constatant la détermination des chrétiens, le bureau du Conseil pastoral paroissial sous la direction de M. Jean De Dieu Malonga, maman Alice Foundi et M. Clément Moïse, encadrés par les abbés Masse Célestin, alors curé de Saint Kisito et Joachim Lelo, premier vicaire, avaient décidé de la construction d’une chapelle et des bureaux. Il sied de signaler que M. Moïse Pemo avait mis à la disposition de la paroisse les meubles de sa maison.

Le 5 octobre 2014 la communauté de Saint-Michel Archange de Mongo-Kamba a été érigée en paroisse autonome par Mgr Miguel Angel Olaverri avec comme premier curé, l’abbé Christ Brunel Ngoma et l’abbé Pierre Anicet Nkakoumoussou comme vicaire, installés aussitôt. En cette date, les chrétiens de la nouvelle paroisse avaient accueilli avec joie leurs nouveaux pasteurs.