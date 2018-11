A l’Est, du nouveau Peut-être nous faudra-t-il bien nous résoudre à voir autre chose dans notre chère Afrique centrale que la terre atavique des «premières négatives»! Peut-être nous faudra-t-il quand-même marcher dans la rue la tête haute, et non le dos voûté des personnes accablées par le destin chroniquement négatif! Nous sommes la région d’Afrique la plus corrompue, celle où les processus électoraux sont les plus décrédibilisés,... Lire la suite