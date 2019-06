/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mgr Léon Kalenga Badikebele, 62 ans, nonce apostolique en Argentine depuis un peu plus d’un an, est décédé mercredi soir 12 juin 2019 à Rome. Le nonce d’origine congolaise (RDC) était hospitalisé depuis la mi-mai dans une clinique de Rome où il avait été opéré en urgence.

Né à Kamina en juillet 1956, il a été ordonné prêtre en septembre 1982 et incardiné dans le diocèse de Luebo. Mgr Léon Kalenga avait obtenu le titre de docteur en droit canonique avant d’entrer au service diplomatique du Saint-Siège, en février 1990. Il a notamment servi dans les représentations pontificales de Haïti, du Guatemala, de Zambie, du Brésil, d’Egypte, du Zimbabwe et du Japon.

Riche de son expérience, il a été nommé, en mars 2008, nonce apostolique au Ghana avant d’être transféré en février 2013 à la nonciature d’El Salvador. Et le 13 avril de la même année sa juridiction a été étendue à Belize. Le 17 mars 2018, il a été nommé nonce apostolique en Argentine par le Pape François. Mgr Léon Kalenga Badikebele a reçu les sacrements de l’Église ainsi que «la prière du Saint-Père et des nonces apostoliques convoqués à Rome pour leur rencontre avec le pape François».



Gislain Wilfrid BOUMBA