Pour la troisième fois, le Pape François vient en Afrique. Après une première venue en Afrique australe et centrale (Kenya, Ouganda et Centrafrique, en 2015), le Saint-Père vient cette fois pour conforter dans la foi les chrétiens de l’Océan Indien. C’est en effet au Mozambique, où il est arrivé mercredi 4 septembre pour une visite de trois jours, que le Souverain pontife a entamé cette visite. Les deux prochaines étapes sont Madagascar et l’Ile Maurice.

Le Pape est porteur d’un message d’espérance, dont les maîtres-mots sont: paix, lutte contre la pauvreté, défense de l’environnement et justice sociale.

La visite du Saint-Père se tient alors qu’une quinzaine de nouveaux cardinaux viennent d’être créés, dont le nouveau cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Elle se tient aussi alors qu’un accord de paix vient de sceller une nouvelle entente entre l’ex-rébellion et le parti au pouvoir au Mozambique, le premier pays qui a accueilli le Pape.

Le Saint-Père rentrera au Vatican mardi 10 septembre 2019.