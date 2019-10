/ 0 Note utilisateur:/ 0

La Place mariale de la cathédrale Sainte Monique de Kinkala a vibré de manière particulière à l’occasion de la messe d’ouverture de l’Année pastorale 2019-2020, dimanche 6 octobre 2019. A cette occasion, quatre grands séminaristes ayant achevé leurs stages pré diaconaux dans diverses structures du diocèse, ont reçu l’ordination diaconale des mains de Mgr Louis Portella Mbuyu, évêque de Kinkala.

Il s’agit des abbés Albert Nsayi, Benoît Sabas Bouende, Gilbran Mariel Rajneesh Beni-Nzaba, et Nophène Gildas Mouanga. Présidée par l’évêque du lieu, la messe a été concélébrée par plusieurs prêtres venus aussi bien du diocèse à l’honneur que d’autres diocèses du Congo.

Au nombre des concélébrants il y a eu les abbés Bertin Foueti, vicaire général de Kinkala et curé de la cathédrale Sainte Monique; Wil-Drisch Kufutila Nanitelamio, secrétaire chancelier de l’évêque, Ildevert Mathurin Mouanga, recteur du Grand séminaire Cardinal Emile Biayenda, Fabrice Kodia Bianzinga, économe diocésain de Kinkala; Vivien Loubilou, économe diocésain adjoint; Jean-Baptiste Kitombo, directeur diocésain de l’Ecole catholique, Marie Joseph Mienakanda, curé de la paroisse Sainte Jeanne d’Arc de Madzia, Yvon Bienvenu Mabandza, économe diocésain de Brazzaville et curé de la paroisse Saint Michel de Ngangouoni; le père Casimir Moukouba, prêtre religieux de la congrégation du Saint Sacrement, etc.

C’est l’abbé Barthélémy Bassoumba, secrétaire général du Conseil presbytéral, qui a procédé à la présentation des candidats au diaconat appelés au préalable par un diacre.

Dans son homélie, Mgr Louis Portella Mbuyu, a affirmé: ««Notre devoir de chrétien consiste d’abord à nous laisser renouveler grâce à la Parole de Dieu méditée à la prière et aux sacrements, par une conversion continuelle, ce qui nous permet de rendre un témoignage de vie qui ne soit pas en contradiction avec l’Evangile que nous avons le devoir d’annoncer. Nous devons prendre conscience que c’est l’envoi qui est constamment renouvelé et par conséquent notre responsabilité d’annoncer l’Evangile, par la parole, par le témoignage de notre vie, par l’engagement à transformer le monde. Quant à nous qui sommes dans un département où «nos ossements sont desséchés» avec tout ce que nous avons perdu, la mission est urgente d’annoncer l’Evangile par la parole, par l’exemple de nos vies, et par l’action sociale qui nous permet de faire évoluer nos familles, nos villages et l’ensemble du département, vers plus de paix, de réconciliation, de justice, de développement.»

S’adressant aux ordinands, l’évêque de Kinkala a affirmé: «C’est une étape décisive dans votre cheminement vers le presbytérat, puisque vous allez vous engager de manière définitive au célibat en renonçant à la vie conjugale, dans le but d’avoir un cœur totalement libre et disponible pour le service de l’Eglise. Le seul conseil que je vous donne c’est de raviver quotidiennement votre conscience d’être choisis par Dieu pour être serviteurs de son Eglise, à l’exemple de Christ qui est venu non par pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude pour être transparents à la vie du Christ au nom de qui vous allez agir dans l’Eglise. Cela suppose de votre part une vigilance spirituelle qui vous permettra grâce à votre vie de prière intense et profonde, de réajuster constamment votre vie eu égard aux exigences liées à votre engagement, à votre ministère. Oui veillez et priez, je répète, veillez et priez; si vous êtes fidèles à cette consigne de Jésus, vous aurez la force d’affronter les épreuves liées à l’exercice de votre mission, mais vous aurez aussi la joie de vivre dans la fidélité à votre mission.»

Après l’homélie a eu lieu l’exécution du rite de l’ordination diaconale marqué par la litanie des saints, la remise de l’évangéliaire, la vêture de l’étole en bandoulière et le baiser de paix.

Vers la fin de la messe, le vicaire général de Kinkala a remercié ses confrères prêtres et ceux venus des autres diocèses, les religieux et religieuses ayant pris part à cette messe d’ordination. Dans cet élan, il a présenté au peuple de Dieu les concélébrants par diocèse et congrégation.

L’abbé Benoît Sabas Bouende, au nom de ses trois confrères nouvellement ordonnés diacres, a prononcé le mot de remerciements: «Ce moment particulier de joie est aussi pour nous l’occasion d’apprécier à sa juste valeur cette phrase de Martin Luther King chargée de gratitude incessante: «Dieu, les parents et les enseignants ne peuvent être assez remerciés». Toutefois, qu’il me soit permis de vous dire qu’après 10 ans de formation pastorale, spirituelle, humaine et intellectuelle, nous n’avons trouvé que ce mot syllabique: «merci» pour vous exprimer notre gratitude. Ainsi nos remerciements vont en premier à Dieu qui nous a permis de voir ce grand jour.» Après avoir remercié l’évêque du lieu pour sa sollicitude paternelle, le vicaire général, le père Casimir Moukouba, prédicateur de leur retraite, l’orateur a remercié les autorités civiles et militaires du département, les parents respectifs des nouveaux diacres pour le don de la vie et pour avoir consenti de les inscrire à l’école.



Mgr Louis Portella Mbuyu a exhorté le peuple de Dieu à tenir bon et à refléter le bon exemple en annonçant de manière intrépide la Bonne nouvelle.



Gislain Wilfrid BOUMBA