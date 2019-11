Diabète en explosion

On ne compte plus les cas de diabète dans le pays désormais. Chaque famille a un ou plusieurs membres affectés par cette pathologie d’autant plus tueuse qu’elle est silencieuse. Car, non pris en charge, le diabète tue. Et il ne s’installe pas dans les corps sans un cortège d’autres affections tout aussi gênantes et dangereuses: une tension artérielle en hausse, des problèmes de vision ou un endommagement des reins... Lire la suite