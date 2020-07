/ 0 Note utilisateur:/ 0

Détails Publié le vendredi 17 juillet 2020 16:19 Affichages : 68

Le président Ali Bongo a nommé jeudi 16 juillet Rose Christiane Ossouka Raponda Premier ministre. Le chef de l’Etat gabonais procède à cette nomination, au moment où Les questions sur l’état de sa santé refont surface. La propulsion de celle qui occupait jusqu’à récemment le poste de ministre de la Défense nationale, n’étonne pas son entourage, car son nom circulait abondamment dans les salons feutrés de Libreville, la capitale.

C’est par la voix du secrétaire général de la Présidence gabonaise, Jean-Yves Teale que l’ancien ministre de la Défense a été nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Elle remplace à ce poste Julien Nkoghe Bekale et a formé dans les heures qui suivaient un nouveau gouvernement. La nomination de Rose Christiane Ossouka Raponda constitue une véritable première dans l’histoire du Gabon. En effet, elle est la première femme à occuper ce poste au Gabon et même en Afrique Centrale, si l’on excepte la Centrafrique qui a connu une présidente de la République.

Dans un contexte marqué par une crise économico-sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 et la chute du prix du pétrole, la nomination de Rose Christiane Ossouka Raponda sonne comme un acte fort du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui souhaite relever l’économie et indiquer qu’il est aux commandes.

La nouvelle nommée a une solide expérience dans les domaines de la finance et de l’économie, car elle a fait une grande partie de sa carrière dans ce domaine notamment en tant que Directrice générale adjointe de la Banque de l’Habitat du Gabon au début des années 2000 et en 2012 en qualité de ministre du Budget, des comptes publics et de la Fonction publique.

A rappeler que le président Ali Bongo, âgé de plus de 60 ans, avait subi un accident vasculaire cérébral (AVC) peu de temps après son arrivée à Riyad (Arabie Saoudite), le 24 octobre 2018. Rétabli, il a repris ses fonctions 10 mois après sa maladie. Mais les spéculations sur ses réelles capacités ne cessent de surgir cycliquement.

Par décret du président de la République en date de ce jour, le Gouvernement de la République est composé ainsi qu’il suit :

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT:

Mme Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

II. LES MINISTRES D’ETAT

Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur: M. Lambert Noël MATHA

Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères: M. Alain-Claude BILE-BY-NZE

Ministre d’État, Ministre de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement: M. Guy Bertrand MAPANGOU

Ministre d’État, Ministre de la Défense Nationale: M. Nourredine BONGO VALENTIN

III. LES MINISTRES

5. Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles et les Autorités Administratives Indépendantes: M. Max LIMOUKOU

6. Ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, de la Lutte contre la Corruption et de l’Évaluation des Politiques Publiques: M. Francis NKEA NDZIGUE

7. Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et du Transfert de Technologies: M. Jean De Dieu MOUKAGNI IWANGOU

8. Ministre de la Culture et des Arts: M. Michel MENGA M’ESSONE

9. Ministre de l’Économie et des Finances :M. François Auguste AKOMEZOGHO

10. Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Chrgé du Dialogue Social: Mme Madeleine BERRE

11. Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et de l’Alimentation: M. Biendi MAGANGA MOUSSAVOU

12. Ministre de l’Énergie et des Ressources Hydrauliques: M. Marc TCHANGO

13. Ministre de la Justice: Mme Denise MEKAM’NE EDZIDZIE

14. Ministre des Transports, de l’Équipement, des Infrastructures, et de l’Habitat: M. Arnaud Calixte ENGANDJI ALANDJI

15. Ministre des Solidarités Nationales: M. Guy Patrick OBIANG NDONG

16. Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, Chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des Terres: Professeur Lee WHITE

17. Ministre du Tourisme, du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises, et de l’Industrie: M. Hughes MBADINGA MADIYA

18. Ministre de la Santé: Mme Sandrine ITOU-Y-MAGANGA

19. Ministre du Pétrole, du Gaz, des Hydrocarbures, et des Mines: M. Pascal HOUANGNI AMBOUROUE

20. Ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats Publics-Privés, Chargé de l’Amélioration de l’Environnement des Affaires: M. Eric BOUNDONO

21. Ministre des Sports, Chargé de la Vie Associative: M. Franck NGUEMA

22. Ministre de l’Éducation Nationale, Chargé de la Formation Civique: M. Patrick DAOUDA MOUGUIAMA

IV. LES MINISTRES

DELEGUES

23. Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères: M. Nanette LONGA MAKINDA

24. Ministre Délégué auprès du Ministre de la Santé: M. Olivier REBIENOT PELLEGRIN

25. Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Économie, et des Finances: M.Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

26. Ministre Délégué auprès du Ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l’Environnement, charge du Plan Climat, des objectifs de Développement durables et du Plan d’Affectation des Terres: M.Séverin MAYOUNOU.

Gaule D’AMBERT.