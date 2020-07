/ 0 Note utilisateur:/ 0

Sans surprise, l’ancien Président François Bozizé a été investi par son parti, le Kwa Na Kwa (KNK), candidat à l’élection présidentielle de décembre 2020. C’était le 25 juillet dernier à l’occasion d’un congrès tenu à Bangui la capitale. Mais l’annonce de la candidature et la participation effective à cette échéance électorale ne sont pas tout: les obstacles à franchir sont légion.

Chassé par la rébellion SELEKA conduite par Michel Djotodia en 2013, l’ancien chef de l’Etat espère reconquérir le pouvoir par les urnes cette fois. Il s’est exprimé devant les militants de son parti juste après sa désignation. «Le congrès vient de me désigner candidat du Kwa Na Kwa à la prochaine élection présidentielle. J’accepte solennellement la mission que vous me confiez», a déclaré François Bozizé.

Cependant, cette candidature suscite plusieurs interrogations, en raison entre autres, des sanctions de l’ONU qui pèsent sur lui. Il avait été inscrit sur cette liste des sanctionnés le 9 mai 2014, du fait qu’il est considéré comme un de ceux s’étant livrés ou ayant apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine. Et parmi les sanctions, figure l’interdiction de voyager. Pourtant, il ne s’est pas empêché d’effectuer le voyage de Bangui en partant de l’Ouganda, en décembre 2019.

A cela il faut ajouter le mandat d’arrêt international émis contre lui par les autorités centrafricaines d’alors, en 2013. Une enquête judiciaire avait été ouverte contre lui, sur les violations des droits de l’homme qui auraient été commises durant sa présidence. Notamment les assassinats, séquestrations et arrestations arbitraires, exécutions sommaires, etc.

Enfin, le candidat du Kwa Na Kwa devra déposer en bonne et due forme sa candidature auprès de l’autorité nationale des élections au mois d’octobre. Une candidature qui devra être validée par la Cour constitutionnelle de ce pays, pour espérer participer au premier tour de l’élection présidentielle envisagé le 27 décembre 2020.

Gaule D’AMBERT