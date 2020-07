/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le mercredi 8 juillet 2020 11:07 Affichages : 71

La réunion du collège des présidents des partis de l’opposition congolaise s’est tenue jeudi 25 juin dernier à Brazzaville, sous la présidence de Mathias Dzon, président de cette plateforme politique. Pour examiner la situation politique nationale, notamment l’élection présidentielle qui pointe à l’horizon. Le collectif en appelle à la responsabilité de tous et exige du Gouvernement, «la mise en place des conditions permissives d’une élection juste, libre, transparente et équitable».

Le collectif a, par ailleurs, rappelé qu’après la revue de la situation désastreuse dans laquelle est plongé le pays du fait de la crise multidimensionnelle et de la crise sanitaire du COVID-19, le mandat en cours du Président Denis Sassou-Nguesso expire le 26 mars 2021.

L’élection présidentielle doit se tenir un ou deux mois avant cette date. Le Collectif des partis de l’opposition «s’est dit étonné et surpris du silence du Gouvernement à ce sujet et de la fuite en avant de certains partis de la majorité qui se sont lancés dans la campagne au mépris de la légalité et malgré les souffrances du peuple congolais».

Le Collectif des partis de l’opposition, qui entend jouer un rôle majeur dans la vie démocratique au Congo, en appelle à la responsabilité de tous et exige du Gouvernement un certain nombre de conditions parmi lesquelles: la mise en place des conditions permissives d’une élection juste, transparente et équitable. «Ces conditions sont connues et exigent le temps et les moyens nécessaires. Le pouvoir ne doit pas jouer la montre pour surprendre le peuple congolais».

En conséquence, le collectif qui ne se départit pas de sa position de force de propositions entend jouer un rôle majeur et propose, à sept mois de cette échéance électorale, que tout doit être fait pour éviter de plonger le pays dans des «violences indescriptibles avec casses matérielles et pertes humaines».

Pour lui, il appartient au Président de la République de promouvoir dans l’urgence les conditions nécessaires de la tenue d’une concentration nationale des forces politiques et sociales pour rechercher des solutions d’organisation apaisée et transparente de cette élection présidentielle.

D’ores et déjà, il a pris à témoin la communauté nationale et internationale, quant aux errements du pouvoir à vouloir conduire le pays vers une autre impasse dont il en assumera seul la responsabilité devant l’histoire. «Donnons alors la priorité au Congo», a indiqué le collectif.

A cette réunion on a noté la présence de Jean Itadi, Henri Boukoulou et Raymond Serge Mviri, tous membres du collège des présidents.

Pascal Azad DOKO