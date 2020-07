/ 0 Note utilisateur:/ 0

Publié le vendredi 17 juillet 2020

Le président de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite de travail, le mercredi 15 juillet dernier à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Reçu au Beach par son homologue Denis Sassou-Nguesso, il a eu des entretiens avec ce dernier au Palais présidentiel. Un communiqué final a sanctionné la visite de 24 heures qui vise à raffermir les relations séculaires entre les deux Etats liés par la géographie et l’histoire.

C’est la troisième visite de Félix Tshisekedi à Brazzaville en tant que Chef de l’État.

Ce tête-à-tête arrive au moment où sur le plan de l’intégrité nationale, la RDC est menacée par des voisins.

Les deux chefs d’Etat ont évoqué l’épineux dossier du conflit frontalier RDC-Zambie. Un mini-sommet est en préparation. «Il réunira les deux pays en conflit, le Zimbabwe qui assure la présidence de la SADC et le Congo-Brazzaville (à la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs -CIRGL)», est-il annoncé.

Au plan intérieur, depuis quelques semaines, la RDC est en plein bouillonnement suite aux réformes engagées par les pouvoirs publics, mais contestées par la population. La dernière en date, c’est l’élection de Ronsard Malonda Ngimbi comme nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), rejetée par la population et une bonne partie de la classe politique qui accuse le nouvel élu à la tête de la CENI d’être la «pièce maitresse» dans la fraude lors des dernières élections en RDC dont la présidentielle ayant conduit Tshisekedi au pouvoir.

La RDC et le Congo partagent près de 2.000 kilomètres de frontière. «C’est un enjeu très important, parce que tout ce qui se passe de ce côté-ci intéresse Kinshasa. En plus, il y a les réfugiés de la RDC qui sont à Brazzaville, parmi lesquels d’anciens militaires des FRDC».

Brazzaville est une étape importante pour cette première tournée du président Félix Tshisekedi.

Cyr Armel YABBAT-NGO