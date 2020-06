/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le samedi 13 juin 2020 11:38 Affichages : 51

Après la réouverture des écoles le 2 juin dernier, uniquement pour les élèves en classe d’examen, le ministère de l’Enseignement général a publié il y a quelques jours le nouveau calendrier des examens d’Etat et concours session 2020.



Le calendrier se présente de la manière suivante: le Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) aura lieu du 14 au 16 juillet: les 14 et 15 se dérouleront les épreuves orales et celles écrites le jeudi 16. Le Baccalauréat est programmé du 21 au 24 juillet; le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) du 4 au 7 août. Les épreuves pratiques d’éducation physique se feront comme de coutume, c’est-à-dire après.

Enfin, la dernière évaluation qui est le concours national d’entrée en classe de 6e dans les lycées d’excellence de Mbounda, dans le département du Niari, et d’Oyo, dans la Cuvette, est prévue le 21 août 2020.

Présentement, les calendriers sont en train d’être acheminés dans tous les départements du Congo. Pour les quatre semaines de cours restantes sur les six accordées, les élèves doivent multiplier les efforts. Les chefs d’établissements pour leur part doivent aussi prendre leurs responsabilités, afin d’assurer un respect sans accrocs de toutes les échéances.

E.M-O