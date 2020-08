/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le mercredi 5 août 2020 15:52 Affichages : 454

La réunion du Conseil d’administration d’Etoile du Congo présidée dimanche 2 août 2020 à Brazzaville par le vice-président du Comité des sages Kader Diawara, n’a pas accouché du président général que tout le monde attendait. Voilà désormais deux ans que le club poursuit ses recherches en vain. Aucun nom ne semble sortir du lot. Donc, c’est encore remis à plus tard.



L’élection du nouveau président général, qui devra cumuler les fonctions de président du Conseil d’administration, était l’un des points à l’ordre du jour de cette réunion. Mais contrairement au Comité préparatoire qui se proposait de soumettre aux membres un candidat potentiel à élire, nombreux ont battu en brèche cette idée. Ils ont estimé que la plupart des participants convoqués à cette réunion, à l’image de Bénito Amouzou (ancien président de la section football, mais actuellement président du CESD) qui, lui aussi, l’a combattue, n’avaient pas le mandat de l’entité qu’ils représentent ou la légitimité d’élire le président général du club.

Néanmoins, au sortir de ce Conseil, les participants, qui nourrissent de grandes ambitions pour leur club, l’ont doté de nouveaux statuts et d’un nouveau règlement intérieur. Et conformément à ces deux textes, à défaut d’élire un président général, ils ont nommé un président général en second, en l’occurence Jean Potard Mohoussa. Celui-ci assumera la fonction de président général par intérim…

Il faut dire que le général Emmanuel Ngouélondélé (stellien depuis 1954), président du Comité des sages, pressenti pour poursuivre l’intérim à ce poste, n’aurait pas souhaité rester à la présidence générale. Il a eu en Kader Diawara, son vieux compère qui dirigeait les travaux, un soutien de poids.

Les chasseurs de tête ne vont pas chômer pour dénicher le profil idéal. Le nom d’Amadi Baba semblait avoir pris le dessus quelques jours auparavant, mais il n’y a plus eu de nouvelles au sujet de l’intéressé. On le voit, la quête du successeur de l’actuel président des sages à la tête du club s’avère donc très compliquée. Tout se débloquera peut-être dans un avenir proche.

En attendant, les participants sont passés à autre chose. Ils entendent mettre fin à une gestion artisanale qui a donné des résultats que l’on sait. Ils veulent créer au sein du club une dynamique nouvelle, celle de la participation. D’où, entre autres stratégies, le recours au cabinet conseil Support concept, chargé de valoriser l’Etoile du Congo auprès d’éventeuls sponsors et des mécènes, en s’appuyant sur une attractivité qui n’a jamais autant culminé que ces deux dernières années.

Quant à la délibération portant débaptisation du siège du club en ‘’Siège social de l’Etoile du Congo’’, cette proposition de la commission préparatoire a été rejetée par la majorité des intervenants. Un rejet acté sur instruction du président des travaux, le sage Kader Diawara. Pour éviter l’exacerbation des sentiments de frustration…

Guy-Saturnin MAHOUNGOU