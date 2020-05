/ 0 Note utilisateur:/ 0

«Repentance et guérison de la nation». Tel est le thème de la célébration du culte interconfessionnel organisé jeudi 14 mai dernier, au palais des congrès à Brazzaville, par les confessions religieuses du Congo, réunies en comité d’appui à la solidarité nationale pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pandémie du COVID-19. C’était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba, président d’honneur du Comité d’appui à la solidarité nationale, représentant le Président de la République.

Avec la participation des serviteurs de Dieu, des leaders religieux (collège des présidents) et des hautes autorités de notre pays. L’objectif étant d’implorer la grâce du Seigneur pour la guérison de la nation. A l’issue de ce culte, les confessions religieuses du Congo ont décidé d’apporter leur contribution au Fonds national de solidarité et d’organiser des campagnes de sensibilisation de la population sur les gestes – barrières à observer pour éviter la contamination du COVID-19.

Les confessions religieuses sont réunies en comité d’appui à la solidarité nationale pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre le COVID-19.Elles ont retenu dans le cadre de leur mission une riposte spirituelle. Dans un sursaut national et pour s’en remettre à Dieu. Ainsi prélude à cette célébration interconfessionnelle, elles ont organisé deux jours de jeûne et prières à domicile. Cette célébration qui invite tout le peuple du Congo en prière, trouve son sens et sa signification profonde en s’inspirant de l’exemple parlant des habitants de Ninive, qui par leur roi prit un décret dans Jonas 3, instituant que: «Hommes et bêtes, gros et petit bétail ne goûteront, ne mangeront pas et ne boiront pas d’eau…. Et chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de l’iniquité, … Et quand Dieu vit qu’ils faisaient ainsi, la menace sur leur nation ne se réalisa pas». En sus, 2 Chroniques 7: 14 mentionne que: «si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie et cherche ma face et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai son péché et je guérirai son pays».

Les confessions religieuses du Congo estiment que ce Dieu qui régla le problème a le pouvoir de résoudre la question de la pandémie du COVID-19 au Congo et à travers le monde. En effet, ce culte s’est déroulé avec un nombre de serviteurs de Dieu réduit, en tenant compte de la distanciation, l’une des mesures barrières édictées par le gouvernement. Ceux qui n’ont pas pu avoir accès dans la salle ont suivi le déroulement de la célébration à travers les haut – parleurs installés dans le hall, et surtout qu’elle a été retransmise en direct. Mais qu’à cela ne tienne, la présence des leaders religieux a traduit la détermination des confessions religieuses du Congo à vaincre ce virus. L’on lisait sur les visages des uns et des autres un certain optimisme. Tout porte à croire que l’espoir est permis. Les modérateurs Bishop Eugène Bruno Ngueouya, Lieutenant – colonel, Blaise Kombo et le prédicateur, le pasteur Germain Loubota ont donné de la voix à l’unisson pour l’ouverture de la célébration qui a été marquée par la salutation apostolique: «Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre père».

Dans son mot introductif, son Eminence El – Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka, tout en saluant la détermination des confessions religieuses du Congo à riposter spirituellement contre la propagation du COVID-19 dans notre pays, a indiqué que le concept de paix se définit à l’Islam comme étant la liberté d’expression; d’où, dans les écritures sacrées du Coran, Dieu affirme et dit: «Tu n’es pas un dominateur sur eux» Cette liberté d’expression a-t-il souligné ne permet nullement de nier la foi d’autrui, d’exagérer avec les inventions et abus de la science. «L’humanité traverse les moments de douleur et de malheur à cause de l’invasion de la pandémie du coronavirus. Le COVID-19 est notre adversaire redoutable; mais par le sursaut spirituel, nous allons l’affaiblir» a-t-il indiqué. Puis s’en est suivi, le temps de prières, chants et cantiques. Le cantique «Si vous croyez et que je crois» a émerveillé la salle et chanté en chœur par tous, le Premier ministre a même demandé de le chanter à nouveau «Si vous croyez et que je crois et qu’ensemble nous prions nous verrons descendre l’Esprit et le Congo sera sauvé». Mgr Anatole Milandou qui a lu le message des confessions religieuses, en sa qualité de président du Comité d’appui à la solidarité nationale, a interpellé les fidèles et les populations à adhérer à toute initiative du gouvernement pour la protection de tous. «Changeons de comportement et d’habitude à la lumière de notre foi en Allah, en Dieu, conformément à notre éthique et en respectant les mesures barrières édictées par les pouvoirs publics». Remerciant les confessions religieuses pour l’organisation de ce culte, il s’est dit satisfait du déroulement de cette célébration qui a rassemblé toutes les sensibilités ecclésiastiques. Il les a félicitées du fait que malgré leurs lieux de culte soient fermés, continuent de prier 24h/24. «Ce que l’on puisse vous dire, c’est de vous encourager, nous savons qu’aujourd’hui, vous respectez scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement. Cela n’a pas démotivé la foi. L’Etat a pris ces mesures, c’est pour la bonne cause, priez pour les malades du COVID-19 qui sont dans les hôpitaux».

La célébration interconfessionnelle s’est terminée par une prière de bénédiction par le collège des présidents des confessions religieuses «Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux t’affermisse face aux naufrages de la vie et te fasse aborder au rivage du salut. Que l’Eternel te bénisse et te garde! Que l’Eternel fasse briller sa face sur toi et t’accorde sa grâce! Que l’Eternel lève sa face vers toi et te donne la paix Amen» (Nombre 6: 24 – 26).



Pascal AZAD DOKO