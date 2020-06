/ 0 Note utilisateur:/ 0

Publié le jeudi 4 juin 2020

L’Eglise au Congo est dans la joie! Elle a depuis samedi 30 mai 2020 deux nouveaux archevêques et deux nouvelles provinces ecclésiastiques érigées par le Pape François, avec pour sièges Pointe-Noire et Owando. NNSS. Miguel Angel Olaverri Arroniz et Victor Abagna Mossa jusqu’ici évêques des lieux, ont été respectivement portés à leur tête.

Il y a quelques semaines, l’Eglise au Congo a vibré pour trois autres nominations épiscopales, celles de Mgr Daniel Nzika, l’actuel évêque d’Impfondo qui a succédé à Mgr Jean Gardin; de Mgr Ildevert Mathurin Mouanga en remplacement de Mgr Louis Portella Mbuyu comme évêque de Kinkala, et de Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou comme archevêque coadjuteur de Brazzaville avec droit de succession, qui a pris possession canonique du siège dimanche 31 mai en la solennité de la Pentecôte.

C’est pendant que les membres de la Conférence épiscopale du Congo (CEC) étaient en session extraordinaire au Centre interdiocésain des œuvres (CIO) que Mgr Francisco Escalante Molina, nonce apostolique au Congo et au Gabon, a annoncé publiquement la nouvelle de l’érection par le Saint-Père des deux nouvelles provinces ecclésiastiques et des deux nouveaux archevêques nommés à leur tête. De Paris, en France où il se trouve confiné, Mgr Miguel s’est joint à la cérémonie par un message vidéo qui a été projeté à cette occasion. L’érection des deux nouvelles provinces ecclésiastiques résulte de la création en 2013 des diocèses de Gamboma et de Dolisie qui a «constitué une réforme importante de l’Eglise du Congo», mais aussi du souhait exprimé au Pape en mai 2015 par les évêques du Congo, lors de leur visite ad limina au Vatican.

La nouvelle restructuration de l’Eglise du Congo voulue par le Saint-Père n’est pas, selon le nonce apostolique, «le résultat de calculs ou intérêts conflictuels, de régionalisme ou de désirs personnels, mais a pour seule et unique motivation la pastorale des fidèles. Elle favorisera, entre autres, la pastorale de proximité si souvent encouragée par le Pape François, l’engagement des évêques pour une pastorale plus structurée, stratégique et efficace pour faire face aux nouvelles réalités qui nous sont imposées dans ce monde globalisé». Pour le nonce apostolique, «ces structures plus restreintes aideront les provinces ecclésiastiques à rassembler divers services diocésains tels que les Tribunaux ecclésiastiques interdiocésains, les Caritas, la pastorale de la famille, de justice et de paix, la formation permanente des prêtres, des séminaristes, des laïcs et des mouvements d’apostolat ainsi que la catéchèse».

Mgr Francisco Escalante Molina a remercié Mgr Manamika, canoniste, qui a collecté et préparé les informations de chaque diocèse et a fait la présentation des éléments envoyés à la Congrégation pour l’évangélisation des peuples à Rome. Il a invité à considérer cette nouvelle organisation de l’Eglise du Congo par le Saint-Père «comme un cadeau, un souffle du Saint-Esprit», «de sorte que, comme l’ont fait les apôtres et les disciples après avoir reçu le Saint-Esprit, nous laissions nos peurs et retrouvions sa grâce et sa force pour relancer avec une nouvelle vision l’évangélisation dont l’Eglise du Congo a besoin et que les fidèles méritent».

A travers cette restructuration des territoires ecclésiastiques du pays, le Saint-Père ajoute donc deux nouveaux archidiocèses à l’Eglise du Congo qui jusque-là n’en comptait qu’un seul: Brazzaville. Les deux nouvelles provinces comme la première auront chacune deux diocèses suffragants. La province dont Pointe-Noire est le siège métropolitain est appelée Province ecclésiastique du Sud-ouest (PESO), elle regroupe le diocèse de Pointe-Noire et deux diocèses suffragants: Nkayi et Dolisie. Celle ayant pour siège métropolitain Owando, dénommée Province ecclésiastique du Nord, regroupe aussi trois diocèses, Owando puis ceux de Ouesso et Impfondo qui lui sont suffragants. La province ecclésiastique de Brazzaville, la première du pays gouvernée par Mgr Anatole Milandou avec désormais Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou comme archevêque coadjuteur, a pour diocèses suffragants: Kinkala et Gamboma.

Les tout nouveaux archevêques ont désormais la charge des provinces ecclésiastiques renfermant une riche partie de l’histoire de l’Eglise du Congo, pays évangélisé depuis 1883 Pointe-Noire représente le lieu du début de l’évangélisation du pays, et Owando celui appelé autrefois le grand diocèse du Nord. Deux sièges naguère regroupés au sein du vicariat apostolique du Congo français créé le 28 mai 1886, et qui a donné naissance au diocèse de Pointe-Noire le 14 septembre 1955, date à laquelle fut créé également l’actuel diocèse d’Owando, issu du vicariat apostolique de Fort-Rousset, lui-même issu de la séparation d’avec le vicariat apostolique de Brazzaville, le 21 décembre 1950. L’année 1955 est aussi celle de la création du diocèse de Brazzaville.

Accueillant cette nomination, Mgr Victor Abagna Mossa né le 18 juin 1946, a eu une pensée pour tous ses prédécesseurs à la tête du diocèse qu’il gouverne depuis 9 ans. Il s’agit de NNSS. Emile Verhille le tout premier, Benoît Gassongo, Georges Firmin Singha, Ernest Kombo et Louis Portella Mbuyu qui en a été l’administrateur au lendemain du rappel à Dieu de Mgr Kombo. Premier archevêque d’Owando, ordonné évêque en 2011 au stade Félix Eboué de Brazzaville, il a prôné le travail dans l’unité et la concorde avec les deux diocèses suffragants.

Mgr Miguel Olaverri, quant à lui, a souligné dans son message le travail abattu par les trois diocèses de la PESO pour faire aboutir le projet de création de leur province ecclésiastique. Ce travail se poursuit et il passe par la catéchèse, la liturgie, l’administration des sacrements et d’autres questions communes qui ont permis aux évêques des trois diocèses de se retrouver assez souvent. Premier archevêque de Pointe-Noire, Mgr Miguel Angel Olaverri est né le 9 mai 1948. Il a été ordonné évêque en 2013 au stade municipal de la ville.

Evêque de Nkayi, président de la Conférence épiscopale du Congo (CEC), Mgr Daniel Mizonzo a évoqué les principaux enjeux qui ont motivé les évêques des trois diocèses depuis la genèse de la PESO et qui ont concouru à sa concrétisation. Il a remercié le nonce apostolique pour avoir lui aussi facilité le rapprochement qui a débouché sur la mise en place de leur province ecclésiastique.

Après la grande annonce de samedi, les évêques du Congo et le nonce apostolique se sont retrouvés le lendemain dimanche en la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville, pour la célébration de la solennité de la Pentecôte. Au cours de la messe présidée par Mgr Anatole Milandou, archevêque de Brazzaville, Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou, évêque de Dolisie a pris possession canonique de son siège comme évêque coadjuteur avec droit de succession. C’était en présence des ministres de la Santé et de la promotion de la femme, Jacqueline Lydia Mikolo et du Tourisme et de l’environnement, Arlette Soudan Nonault.

Prochainement, nous reviendrons sur les temps forts de cette messe solennelle notamment sur le rite de la prise de possession, l’homélie de Mgr Milandou et les interventions des autres évêques. Ordonné évêque en 1983 au stade Félix Eboué, Mgr Anatole Milandou qui a été évêque auxiliaire de Brazzaville sous Mgr Barthélemy Batantu, de vénérée mémoire ne totalisera ses 75 ans d’âge que l’an prochain, il est né le 18 novembre 1946.

Aristide Ghislain NGOUMA