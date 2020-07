/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le mercredi 29 juillet 2020 15:19 Affichages : 17

Mgr Franciso Escalante Molina, Nonce apostolique au Congo et Gabon, a célébré le 25 juillet dernier la messe de renouvellement des vœux des sœurs Ruth et Virginie, de la Congrégation des filles de Saint Joseph, basée à Mbouono, dans le 8e arrondissement. En présence du père Joseph Commisso, secrétaire de la Nonciature; Mme Arlette Soudan-Nonault, ministre du Tourisme; sœur Maria Alline Ghiani, révérende mère déléguée de la supérieure générale.

La messe dite dans la chapelle de la congrégation a été animée par les sœurs elles-mêmes, secondées par trois novices. Dans son homélie tirée de l’évangile de Saint Mathieu, l’abbé Joseph Commisso, s’adressant aux deux sœurs, a dit: «Que le Seigneur nous accorde la joie d’occuper notre place, qui ne sera peut-être ni la première ni la dernière, mais n’appartient qu’à nous».

Et d’ajouter: «C’est notre espace dans la providence qui traverse les âges et les générations. C’est notre espace avec lui à côté et avec sa mère bénie qui prie pour nous pauvres pêcheurs…maintenant et à l’heure de notre mort».

«Nous portons un trésor comme dans des vases d’argile», a-t-il poursuivi. «Cette précieuse source ne nous appartient pas. Nous ne la méritons pas et nous ne la connaissons pas complètement. Ce trésor caché dans les récipients d’argile nous fascine parce que nous le voyons dans la vie des autres, de ceux qui sont âgés, maintenant fatigués par un corps qui ne répond plus, nous le percevons dans la vie qui naît, dans les désirs de futur des jeunes. Le trésor est en nous… dans les vases d’argile que nous sommes nous-mêmes, appelés à être serviteurs comme celui qui était serviteur, des serviteurs qui se consacrent au progrès des autres», a déclaré Joseph Commisso.

Après quoi, les sœurs Ruth Gille Loutaya Seholo et Virginie Mosini–Yongona ont renouvelé à Dieu, leurs vœux religieux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance, selon les Constitutions de l’Institut des filles de Saint-Joseph de Genoni et signé leur l’acte de leur engagement.

Au cours de la célébration eucharistique, le Nonce apostolique a remis à la sœur Mariae Atbinae Ghiani, âgée de 83 ans, révérende mère déléguée de la supérieure générale de la congrégation au Congo, la décoration qui lui a été décernée par le Pape François pour son dévouement et son travail au service de Dieu. Il s’agit d’un diplôme et d’une médaille. Elle a passé 18 ans en République du Congo, après les 45 années passées en RDC.

Interrogée, elle a manifesté son émotion. «Je ne m’y attendais pas. C’est une surprise. Le Seigneur donne toutes les grâces. Je donne plus d’importance à ce que je fais», a-t-elle déclaré.

La révérende mère a également fait la genèse de la construction de l’établissement scolaire qu’elle a d’ailleurs fait visiter au Nonce apostolique et à Mme la ministre qui, pour la circonstance, a remis des présents aux deux sœurs qui ont renouvelé leurs vœux, tout comme à la congrégation qui est très impliquée dans le social. La Congrégation dispose à Mbouono d’un dispensaire et une maternité.

Cyr Armel YABBAT-NGO